Op bezoek bij de KW Beebee van vorig jaar: “Zoals Jaxx wil ik er nog wel vijf krijgen”

Met nu al 649 ingezonden foto’s van schattige baby’s is KW Beebee goed op weg naar een record. Dat is goed nieuws voor Boven De Wolken, dat straks de helft van de opbrengst van onze babyspecial krijgt. Vorig jaar gingen de meeste sms’jes naar de kleine Jaxx. “Een broertje of zusje? We zien wel wat de toekomst brengt!”

Papa of mama geworden in 2021? Bezorg ons een foto van jouw baby via KW.be/beebee. Op 4 februari verschijnt onze populaire babyspecial met alle ingestuurde schatjes. Ook sterrenouders kunnen een foto van hun sterrenkind insturen. De helft van de opbrengst gaat naar Boven De Wolken.

Vijf maanden was Jaxx Naessens toen hij vorig jaar de titel KW Beebee opgespeld kreeg. Als een flinke peuter van 15 maanden straalt hij opnieuw op de foto in het huis van zijn ouders in Bellegem. Dat Jaxx een vrolijke baby was, viel vooral op vorig jaar. Is het lachen hem intussen vergaan? “Zeker niet”, aldus papa Mathias. “Het is zo cliché, maar als we garantie zouden hebben op zo’n gemakkelijk kind, ik zou er nog vijf willen. Als hij huilt, dan is dat altijd met een duidelijke, oplosbare reden. Zoals een hongerige maag of een vuile pamper. En dat eerste komt zeker vaak voor. Mocht hij kunnen, hij eet de hele dag door!” Mama Vanessa beaamt de stelling van haar echtgenoot: “We konden het niet beter treffen. Het is een actieve peuter, hij kan niet stilzitten, altijd op avontuur. Maar hij luistert wel heel goed en is ook gewoon super lief. We krijgen constant knuffels van hem.”

Enorm sociaal

Jaxx is een pandemiebaby, zoals ze dat tegenwoordig noemen. De eerste maanden van zijn leven werden vooral thuis doorgebracht, zonder al te veel bezoek en feestgedruis. Maar zijn sociale vaardigheden hebben hier allerminst onder geleden. “Het is een heel sociaal kind, je mag hem bij iedereen zetten. We hebben de schade intussen ook ingehaald, maar het heeft inderdaad eventjes geduurd. Toen hij al een jaar oud was, kregen we nog altijd cadeautjes voor zijn geboorte van mensen die hem nog niet hadden gezien. Het is natuurlijk veel leuker nu we al onze vrienden en familie kunnen laten kennismaken met hem”, glundert Vanessa. Mathias vult aan dat zijn zoon vooral fan is van de vrouwtjes. “Of ze nu 96 of 16 zijn, dat maakt niet uit, je ziet zijn gezicht meteen veranderen van contentement!”

Foto’s als kerstcadeau

Aan Jaxx’ overwinning hing ook een waardebon van 1.000 euro bij Supra Bazar vast. Die werd intussen dankbaar ingeruild voor heel wat spullen. “We hebben het goed kunnen gebruiken. Enerzijds voor enkele grote stukken speelgoed, maar ook voor een halve slaapkamer voor binnen een paar jaar. We vonden het belangrijk om toekomstgericht te shoppen, want ze blijven nu eenmaal niet lang klein”, klinkt het. Ook de fotoshoot was een schot in de roos: “Die is nog niet zo lang achter de rug, een heel leuke ervaring, magnifiek mooie foto’s. Die hebben we nu ook op verschillende manieren laten afdrukken, op een houtblok bijvoorbeeld, als kerstcadeautjes voor onze familie.”

Grote aanpassing

Mathias en Vanessa baten samen het eetcafé De Koekeliere uit. Na een lange sluiting is hun zaak nu weer open, wat natuurlijk voor enkele uitdagingen heeft gezorgd. “Het was wel raar, dat moeten we toegeven. Zeven maanden aan een stuk waren we dag en nacht bij Jaxx, maar plots moesten we terug in onze zaak staan. Gelukkig kunnen we rekenen op de mama van Vanessa, die nu voor Jaxx zorgt wanneer wij moeten werken. We hebben het echt getroffen op dat vlak, want in de horeca heb je geen gewone uren hé, dat is niet eenvoudig om dan een crèche te vinden”, aldus Mathias.

Of er nog een broertje of zusje komt voor Jaxx? “Daar twijfelen we nog over”, vertelt Vanessa eerlijk. “We wilden altijd voor twee kinderen gaan, maar het blijft toch altijd moeilijk combineerbaar met de zaak. Nu hebben we vooral geluk dat Jaxx zo braaf is, maar je weet nooit wat je zal krijgen hé. We zien wel wat de toekomst brengt!”