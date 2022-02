Op amper een jaar tijd werden er bijna 250.000 prikken gezet in vaccinatiecentrum Roeselare

Het Vaccinatiecentrum Midden-West-Vlaanderen blaast deze week met trots één kaars uit op de taart. Op 19 februari 2021 werd de eerste coronaprik geplaatst in het centrum, na spannende weken van opbouwen, snel schakelen, genoeg handen bijeen brengen, …

Ondertussen dendert de vaccinatietrein al een jaar verder. We zetten enkele indrukwekkende cijfers op een rijtje.

In de periode tussen 19 februari 2021 en 15 februari 2021 werden 245 414 vaccins geprikt.

– Astra Zenica: 31.102

– Pfizer pediatrisch: 6.287

– Johnson & Johnson: 3.817

– Pfizer: 173.754

“Na de eerste prik op 19 februari 2021, nam het Vaccinatiecentrum een razend snelle start. De 5000ste prik kwam er al een maand later, op 24 maart. Na drie maanden werd een bijzondere mijlpaal behaald. Op 1 mei werd de 25 000ste prik toegediend aan een mevrouw uit Hooglede. Op piekdagen bleef het centrum tot 12 uur per dag open, zeven dagen per week. Heel de periode zit ons Vaccinatiecentrum Midden-West-Vlaanderen al in de kopgroep in Vlaanderen. Onze resultaten zijn uitstekend”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Duizend professionele medische handen

“Het Vaccinatiecentrum wordt uiteraard geleid onder streng medisch toezicht. Verschillende taken worden er enkel uitgevoerd door medisch geschoold personeel. Denk maar aan het intakegesprek, het voorbereiden van de vaccins, het toedienen van het prikje en de algemene coördinatie en supervisie. Ook de apothekersvereniging is in het centrum altijd vertegenwoordigd met een farmaceutisch expert die helpt bij de voorbereiding van de vaccins.”

In Roeselare gaat het om 52 toezichthoudende artsen, 53 farmaceutische experten, bereiders en optrekkers van de vaccins, en 395 verpleegkundigen in de verschillende lijnen. Goed voor in totaal dus 500 mensen.

Ruim 400 vrijwilligers

131 medische vrijwilligers zetten zich in. Daarnaast uiteraard ook een belangrijke groep aan niet-medische vrijwilligers. Zij zijn de schakel tussen het medische netwerk en helpen bij het onthaal, verwijzen mensen door naar de juiste lijnen, … Sedert 19 februari 2021 hebben 298 vrijwilligers personen zich minstens eenmaal ingezet ten voordele van het Vaccinatiecentrum, naast een poule van medewerkers van De Spil die vooral tijdens de eerste maanden hebben meegewerkt.

Sinds 15 januari startte de campagne voor de 5 tot 11-jarigen in het Vaccinatiecentrum Midden West-Vlaanderen. Om deze jonge kinderen op een ontspannen sfeer te kunnen ontvangen, zorgde Kloen vzw mee voor een speciale, ongedwongen belevenis. De kindvriendelijke inrichting en het enthousiasme van een 25-tal Kloen-vrijwilligers zetten de jonge virusvechtertjes centraal.

Meer dan 115.000 telefonische gesprekken

Het callcenter behandelde sinds de opstart al meer dan 115.000 telefonische oproepen. Bijna 100.000 gesprekken daarvan werden in 2021 gevoerd. Logischerwijs belden heel wat inwoners met praktische vragen over hun prikafspraak. Maar ook naar de algemenere vragen werd uitgebreid geluisterd, zoals de werking van de vaccins, de geldende coronamaatregelen, enz.

Zeker in de eerste maanden van de werking van het Vaccinatiecentrum – wanneer het oudere deel van de bevolking voor het eerst aan bod kwam – duurden de gesprekken wat langer om voldoende informatie te kunnen verstrekken. Op 20 mei werden al 20.000 telefoonoproepen op een professionele, hartelijke manier aangenomen.

7 dagen verhuizing

De opbouw van het eerste Vaccinatiecentrum in Expo Roeselare gebeurde in een drietal weken. Dat was op zich al een enorme prestatie, dankzij de hulp van vele handen. Een dergelijke logistieke, technische operatie was nog niet gezien.

Toen er moest uitgekeken worden naar een nieuwe locatie, liep de machine al goed warm. De verhuizing naar de tweede stek, iets verderop in de Diksmuidsesteenweg gebeurde vlot in één week. Vanaf 30 oktober vonden de vaccinaties daar plaats.

Samenwerking

De kaarsjes op de taart mogen door verschillende partners worden uitgeblazen. De samenwerking in het Vaccinatiecentrum is er gekomen tussen de Stad Roeselare, De Spil, DVV Midwest & Eerstelijnszone Midden WVL, een aantal private partners zoals Présence, GM Productions, Sentery Protection, Traiteur Deliss en Cleaning Masters.

Wat de toekomstplannen zijn voor het centrum, is nog niet helemaal duidelijk. Daarover worden nog verdere instructies van de Vlaamse overheid verwacht.