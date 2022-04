Op 9 juli swingt Wakken weer zoals vóór corona

Wakken Swingt viert komende zomer na twee jaar afwezigheid zijn terugkeer in stijl. Op zaterdag 9 juli zullen onder meer Luc Steeno, Sergio en Sven Ornelis de tent op haar kop zetten.

Wie er in 2019 of in de jaren ervoor bij was, herinnert zich Wakken Swingt nog alsof het gisteren was. Anderen moeten allicht iets dieper in hun geheugenkelder afdalen. “De voorbije twee jaar kozen we er bewust voor om geen Wakken Swingt met coronabeperkingen te organiseren”, zegt medeorganisator Gunther Simoens.

“Komende zomer gaan we echter weer all the way op het marktplein van Wakken en wordt het opnieuw een volksfeest voor jong en oud. Onze succesformule van weleer dus, zónder mondmaskers, zonder enige beperkingen, maar met tonnen enthousiasme. En voor de kleinsten een afgesloten en bewaakt kinderdorp.”

Financieel duwtje in de rug

Hoe moeilijk de afgelopen jaren ook voor de vertrouwde sponsors waren, zo enthousiast zijn ze om Wakken Swingt anno 2022 weer een financieel duwtje in de rug te geven. “Daarvoor zijn we hen uiteraard ontzettend dankbaar.”

De affiche voor 9 juli mag dan ook gezien worden. De avond vangt om 18 uur aan met een workshop van dansgroep Danzarté, gevolgd door de kindershow Wakken Got Talent. Vanaf 20 uur speelt de patron van Luc Steeno accordeon. Sergio zet om 21 uur de tent in lichterlaaie en Playzone laat vanaf 22 uur iedereen meezingen met Vlaamse en andere klassiekers. Sven Ornelis sluit de feestavond af met een drie uur durende dj-set. (TVW)

Kaarten zijn vanaf juni in voorverkoop verkrijgbaar via www.wakkenswingt.be.