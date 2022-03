Op 9 juli opnieuw spel zonder grenzen op Wallemote

De 19de editie van Spel zonder Grenzen, die eigenlijk al in 2020 gepland stond, vindt dit jaar op zaterdag 9 juli op domein Wallemote plaats. “Nieuw zijn de jeugdreeksen”, zegt Selim Bakhouche. “Jongeren van 12 tot 15 jaar kunnen zich nu ook meten met elkaar.”

Spel Zonder Grenzen is een vaste waarde op de Izegemse zomeragenda. Na twee door corona geannuleerde edities is het SZG-bestuur met Gilles Pannecoucke, Kevin Vanhaecke en Selim Bakhouche opnieuw verheugd om een nieuw Spel Zonder Grenzen te kunnen aankondigen. “We zitten op onze vertrouwde datum op de tweede zaterdag van juli. Aan het concept hebben we eigenlijk niets veranderd, maar voor het eerst zijn ook jongeren tussen 12 en 15 jaar welkom. Wie 16 jaar is op 9 juli 2022 moet bij de volwassenen meedoen, maar al wie jonger is kan dus aantreden in de jeugdreeksen”, verduidelijken ze.

“Ieder jaar kwamen daar vragen rond, voor het eerst nemen we die jeugdreeksen nu ook op. Het is uiteraard de bedoeling dat die jonge gasten apart in competitie komen, vaak worden de spelen met twee teams tegelijk afgewerkt. Niet dat die onderlinge strijd belangrijk is, het is vooral de tijd die telt. Maar we zullen die jongerenteams samen de spelen laten bedwingen zodat vermeden wordt dat langs de ene kant iemand van 100 kg op de attractie springt en aan de andere kant iemand die nog de helft niet weegt. We zijn ervan overtuigd dat ze dat ook goed zullen doen en misschien wel sneller zijn dan sommige seniorenteams.”

De winst schenken we weg aan het goede doel

84 ploegen

Spel Zonder Grenzen heeft ruimte voor 84 ploegen, de inschrijvingen werden geopend op dinsdag 15 maart en lopen tot 15 juni. “Inschrijven kan enkel online. Een team betaalt 300 euro en mag maximaal uit tien personen bestaan. Elke proef moet per zes afgelegd worden, wie in de gemengde competitie uitkomt moet telkens minstens drie dames op elke proef inzetten.”

In het inschrijvingsbedrag is ook een waarborg van 150 euro vervat. “En die krijg je terug in de vorm van drankbonnen. Onze inschrijvingsprijs is wat duurder dan twee jaar geleden, maar nog altijd zeer democratisch in vergelijking met gelijkaardige initiatieven. We blijven ook op 2 euro met onze kostprijs voor een drankje. Ook voor ons zijn de prijzen gestegen, maar we mikken niet op pure winst. Met de centen die overblijven kunnen we onze medewerkers een leuke activiteit aanbieden en daarnaast schenken we ook geld weg aan goede doelen.”

Parking Leenstraat

De zeven attracties die bedwongen moeten worden, zullen opnieuw rond het kasteel Wallemote opgesteld staan. Er komt ook opnieuw een tent met een lange toog, er is catering voorzien om de hongerige magen te stillen. “Het stuk Leenstraat tussen de Kokelarestraat en het centrum van de Bosmolens richten we opnieuw in als parking. We zijn wel nog op zoek naar een andere carpoolparking omdat de Aldi-tent, die nu naast Top Interieur staat, daar nog zal zijn. Wie vroeg komt, heeft sowieso een plaatsje.”

Voor de fans is het domein gratis toegankelijk. De eerste ploegen starten om 9 uur, rond 19.30 uur is de prijsuitreiking voorzien.

Meer info en inschrijven via www.szg.be