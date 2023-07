Op 1 juli 2023 werd Jong Male 50 jaar jong: “Een fantastische weg afgelegd”

Op een vrijdagavond, eind mei 1973, riep Guido Vandille, destijds secretaris en gerechtigd correspondent, pers en iedereen die het horen wilde samen in het toenmalig sportcafé ’t Pelderin om te melden dat Jong Male per 1 juli 1973 van start zou gaan in de voetbalcompetitie van de Koninklijke Belgische voetbalbond. Vorig kampioenschap eindigde de vereniging op de vierde plaats in tweede provinciale. Subliem resultaat toch na een halve eeuw!

Fier als een gieter zal huidig voorzitter Guido Vandille op zaterdag 26 augustus de ongetwijfeld massale opkomst toespreken. Er wordt op dat moment gevierd en gevoetbald. Guido Vandille: “Sta me toe ook langs deze weg een oproep te lanceren tot voormalige spelers, waarvan wij de contactgegevens niet meer hebben, om hen uit te nodigen om deel te nemen aan de reünie. Wij kunnen immers dergelijke gebeurtenis niet zomaar laten voorbijgaan. Wij hebben zoveel sportievelingen gedurende 50 jaar de kans gegeven hun voetbalpassie bot te vieren. We beleefden samen mooie, soms memorabele momenten. Af en toe werden we kwaad, maar heel vaak hebben we gevierd of een extra time aan de bar afgewerkt. Wij maakten heel veel vrienden. Mogelijks zijn wij deze kameraden uit het oog verloren of is er geen contact meer. Hoog tijd dus om mekaar nog eens in de ogen te kijken en te omarmen.”

Clubkleuren

“Wit is de kleur van de hoop en het onbesprokene, groen van de natuur en de vernieuwing. Onze clubkleuren vertellen echt wel waarover het gaat in ons midden. Wij beoefenen onze hobby op een natuurlijke, vernieuwende wijze. Ieder nieuw seizoen is er de hoop om het uitmuntend te doen, terwijl onze energie in balans wordt gehouden. Samen met de organisatoren Johan Grauwet, Johan Missault, Franky Van Belleghem, Koen Van Belleghem, Dany Vandermoere, Peter Vandewiele en Marc Willems, kijk ik uit naar onze feestnamiddag. Na onderlinge wedstrijdjes tussen eigen jeugdteams, een duel tussen voormalige vedetten en een partijtje wandelvoetbal worden wij gehuldigd door een afvaardiging van de stad Brugge. We gaan de avond in met een barbecue, gevolgd door een optreden van Edje Ska en de Pilchards op overdekt podium en eindigen met een afterparty met dj.”

“Zelf ben ik het enige bestuurslid dat na 50 jaar nog actief is. Mijn dank gaat naar zeer velen die ons hebben gesteund en naar de vrijwilligers. Als ik nu naar onze infrastructuur kijk en terugblik naar 1973 dan ben ik meer dan trots. Er is een fantastische weg afgelegd!”

