Oostrozebekenaar Ludwic Desmet (72) is trots op zijn oldtimers van het merk Unimog: “Dit is mijn enige uitlaatklep”

De gepensioneerde timmerman Ludwic Desmet (72) uit de Veldstraat in Oostrozebeke heeft zijn hart verpand aan het verzamelen en restaureren van oldtimers. Zijn 4×4-verzameling oldtimers van het merk Unimog bestaat stuk voor stuk uit juweeltjes waar geen stofje, krasje of enig defect aanzit. “Een draai aan de knop en ik kan er direct de baan mee op.”

Dat een gepensioneerd garagist of mecanicien gepassioneerd is door oldtimers, ligt een beetje voor de hand. Dat een schrijnwerker dezelfde passie deelt, is eerder toevallig. “Eigenlijk kreeg ik de microbe al te pakken toen ik nog een kind was. Mijn vader werkte in loondienst bij onkruidverdelger Deleersnijder en toen ik een tractor hoorde draaien, dan liep ik daar naartoe. Toen vader later in de bouw ging werken en er met een camion reed, was ik er als de kippen bij om mee te rijden. Zeg maar dat ik de automicrobe te pakken kreeg door mijn vader. Die liefde voor oldtimers bleef al die tijd sluimeren, want aanvankelijk had ik het geld niet om er eentje aan te schaffen.”

Landcruiser

“Mijn allereerste aankoop van een oldtimer kwam er in 1978. Toen kon ik een jeep van het type Landcruiser Toyota op de kop tikken. Dit soort auto was de eerste die hier in de regio rondreed en daar was ik heel fier op. Het bleef daar echter niet bij en in 1988 kocht ik mijn tweede Toyota Landcruiser, een nieuwer model dan het eerste exemplaar. Meteen was ik vertrokken als verzamelaar en mijn beperkte verzameling werd al vlug aangevuld met twee Willys Jeeps van het bouwjaar ‘42 en eentje van het bouwjaar ‘44. Die zijn echt nog in perfecte staat.”

Unimog

“De pronkstukken van mijn beperkte maar unieke verzameling zijn de drie Unimog Mercedes. Die zijn in perfecte staat. Het zijn museumstukken waar ik nog elke dag plezier aan beleef. Intussen werd mijn beperkte collectie nog aangevuld met één BMW personenwagen van het bouwjaar 1973 en een Mercedes 9 die eveneens twintig jaar oud is. Ikzelf rijd met een oldtimer Landrover Defender. Elke zondagvoormiddag wordt er eentje van stal gehaald en doe ik een ritje. Pure zaligheid. Ik ben ook lid van een oldtimerclub. Ik vond er vele vrienden.”

“Voorlopig bestaat mijn collectie uit tien oldtimers in perfecte straat. Met elke wagen kan ik meteen de baan op. Voorlopig blijft het daarbij. Ik vind het alleen jammer dat ik er niet aan kan werken wanneer iets defect is. Had ik niet gekozen voor schrijnwerker in bijberoep, dan had ik zeker via avondonderwijs een cursus garagist gevolgd. In mijn loods is er geen plaats meer voor extra exemplaren. Wat ik heb, bezorgt me veel plezier. Maar vergeet niet dat de aanschaf me heel wat geld heeft gekost. Het is een heel dure hobby maar wij gaan nooit op reis, het is mijn enige uitlaatklep. Als ik op stap ga met één van mijn Unimogs, heb ik heel veel bekijks. Dit soort wagens komt hier niet veel voor”, besluit Ludwic.