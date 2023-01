Oostrozebekenaar André Vanveerdeghem blikt terug op zijn Krak-jaar

André Vanveerdeghem (76) werd vorig jaar verkozen tot Krak van Oostrozebeke. “Heel veel mensen spreken me er nu nog over aan.”

Net zoals de meeste gepensioneerden heeft André Vanveerdeghem (76) weinig vrije tijd. “Mijn dochter Barbara heeft net een huis gekocht in Waregem en daar zal ik een tijdje zoet mee zijn. In die woning moet van alles gebeuren en daarbij rekent mijn dochter vooral op mij en zoon Bastiaan. Tussendoor heb ik nog wat winterbezigheden in de tuin.”

André blikt tevreden terug op zijn jaar als Krak van Oostrozebeke. “Ik moet bekennen dat ik absoluut nooit gedacht had dat ik zoveel stemmen zou krijgen. Ik heb ook niet echt mensen aangesproken om op mij te stemmen. Ze hebben het blijkbaar allemaal spontaan gedaan. Wellicht was dit uit dankbaarheid voor mijn intussen 35-jarige inzet voor de mensen van de Pauwhoek.”

“Die verkiezing tot Krak heeft me enorm veel deugd gedaan. Je heb er geen idee van hoeveel mensen me nu nog aanspreken. Ook mensen die ik vroeger nauwelijks kende. Ik zou zeggen: wie verkozen wordt tot Krak krijgt er een massa respect bovenop.”

“Mijn verkiezing heeft ervoor gezorgd dat ik met het werk op de Pauwhoek nog met veel meer ijver doorga. Soms zijn er mensen die zeggen: ‘André waarom doe je dat allemaal, dat brengt helemaal niets op!’ Maar daarvoor doe ik het niet. Vergeet niet dat de inzet van mijn mensen op de Pauwhoek naar waarde geschat wordt, ook al zeggen ze het niet altijd.”

André steekt veel energie in de jaarlijks buurtfeesten, maar heeft nog een andere hobby. “Naast wat sleutelen in mijn garage besteed ik sinds mijn pensioen veel meer tijd aan mijn moestuin. Sinds de dood van mijn vrouw vijf jaar geleden probeer ik elke dag te koken en met de zelfgekweekte groenten kan ik elke dag lekkere soep maken. Nu ligt het werk in de tuin eventjes stil, maar met dit zachte weer zal ik er weer vroeger aan kunnen beginnen.”

“Momenteel ben ik vooral bezig met het opknappen van de woning die mijn dochter Barbara gekocht heeft. Daarnaast ben ik ook actief in het bestuur van de Gezinsbond en ben ik ook voorzitter van de adviesraad voor veilig verkeer. Of ik nog lang met al dat vrijwilligerswerk door zal gaan? Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik me inzetten.”

