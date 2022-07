Oostrozebeke neemt massaal afscheid van schepen Jacques Goemaere

Het was jaren geleden dat bij een begrafenis zoveel volk afzakte naar de Sint-Amanduskerk. Ruim een halfuur voor de aanvang van de dienst was er geen zitje meer vrij in de nochtans ruime kerk. Nagenoeg het gehele dorp leeft mee met de familie van Jacques Goemaere (67), die op 8 juli aan de gevolgen van een ongeval enkele weken eerder overleed.

Jacques Goemaere was zonder meer een graag gezien persoon. Pakkend waren dan ook de getuigenissen van kinderen en kleinkinderen. Tijdens de homilie pinkte menig aanwezige een traantje weg.

Iedereen die er over getuigde, was het erover eens dat Jacques een sociaal bewogen man was. Een schepen van sociale zaken die zijn taak met hart en ziel verrichtte. Zus Katrien haalde mooie familieherinneringen boven; Jacques was ook een groot familiemens.

Jacques Goemaere was niet alleen gedreven bezig met zijn ambt als schepen maar hij genoot ook van het leven. Hij was niet alleen een politicus met een warm hart maar ook iemand die ertoe bijdroeg te mogen leven in een hechte warme familie. “Wij zullen je missen, Jacques”, klonk het dan ook unisono.