Oostrozebeke en marktkramers willen marktgebeuren aantrekkelijk maken

De gemeente Oostrozebeke wil er alles aan doen om het marktgebeuren als sociaal en economisch gegeven te stimuleren. Tijdens het jaarlijks nieuwjaaroverleg, dit keer wat uitgesteld wegens corona, maakte de gemeente zijn plannen bekend om het marktgebeuren nog aantrekkelijker te maken

Zo wordt de maand april uitgeroepen als de Maand van de Markt. Het spreekt voor zich dat er tijdens de maand april dan ook speciale marktacties gepland staan. Die speciale actie waaraan de gemeente deelneemt, is voorzien op de vrijdagen 8, 15, 22 en 29 april met trekking. De actie bestaat erin dat er 30 mooie prijzenpakketten verloot worden. De gemeente schenkt hiervoor herbruikbare boodschaptassen en vraagt meteen ook aan de marktkramers om op de artikelen waardebonnen of kortingsbonnen te voorzien. Voor deze actie schenkt de gemeente tien Oostrobonnen van 5 euro voor de prijzenpakketten. De hoofdprijs van de actie is een ‘Logeren in Vlaanderen’-vakantiecheque t.w.v. dertig euro, geschonken door het gemeentebestuur.

Om deel te nemen aan deze actie krijgen de klanten een invulkaart van hun marktkramers en die kunnen ze deponeren in de wedstijdurne die op de promostand staat. Er kan zowel op papier als digitaal deelgenomen worden. De trekking van deze actie heeft plaats op 29 april. Op de foto de Oostrozebeekse marktkramers en het gemeentebestuur. (CLY-foto CLY)