Oostrozebeke blijft groeien

Er kwamen een veertigtal genodigden op de uitnodiging af. Alvorens de burgemeester overging tot de voorstelling van zijn ploeg mochten de genodigden aanschuiven voor een lekker ontbijt. Volgens de burgemeester kwamen in het voorbije jaar 207 nieuw inwoners zich vestigen op de gemeente. De gemeente telt intussen 8.068 inwoners.

Stijn Vandenbussche (35) is afkomstig uit Ingelmunster en koos voor Oostrozebeke omdat hij op zoek was naar een woning met meer ruimte voor zijn gezin. Die vond hij in de Meibosstraat. Roger Baert (58) ruilde Ooigem voor de Ginste. “Hier is het rustig en veilig wonen. Ik hou vooral van de stilte die ik vind in de verkaveling Goed ter Molst.” Eddy Taelman (63) komt uit Oeselgem. “Mijn huis was te groot geworden en ik verhuisde naar de Smallestokstraat in het centrum. Hier heb ik alles bij de hand. Bovendien is Oostrozebeke een goed uitgeruste gemeente en zeer seniorenvriendelijk.”

Michelle Descheemaeker is na haar studies blijven hangen in Brussel en is nu terug gekeerd naar de roots, dicht bij oma en opa. “Ik geef les in Waregem en de verbinding is uitstekend. Mijn man Sean Schoufs is opgegroeid in Brussel, maar heeft zich best aangepast aan het landelijke Oostrozebeke. Wij vonden een geschikte woning in de Stationsstraat.”

Na wat rondvragen lijkt Oostrozebeke goed in de smaak te vallen bij jonge gezinnen of mensen op zoek naar rust en groen. Alle voorzieningen zijn binnen handbereik en men kan er heerlijk winkelen. (CLY)