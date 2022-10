Oostrozebeekse tuinaannemer Christophe Soenens valt nog maar eens in de prijzen: “Dit geeft me enorme voldoening”

Het is niet de eerste keer dat tuinaannemer Christophe Soenens (56) uit de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke in de prijzen valt met zijn ontwerpen. Hij nam voor de zevende keer deel aan een wedstrijd van de ‘Vlaamse Tuinaannemer’, waarbij hij al diverse keren als finalist uit de bus kwam. Dit keer wist hij brons te halen met een stadstuintje in Antwerpen.

“De aanleg van een Antwerps stadstuintje kwam tot stand door een leuke toevalligheid. Op een dag bladerde de opdrachtgeefster door een oude brochure van de wedstrijd Vlaamse tuinaannemer en ze werd meteen verliefd op een project van mij. Zij stond erop dat ik ook haar stukje groen onder handen zou nemen. Voor mij lag dat niet voor de hand, gezien de verre verplaatsing met materiaal en manschappen. Aanvankelijk probeerde ik de boot af te houden, maar de vrouw bleef aandringen. Na nader contact bleek het bijzonder goed te klikken tussen mij en de 78-jarige dame, waardoor ik overstag ging. Aangezien de opdrachtgeefster door haar gezondheid meestal op de eerste verdieping van haar woning woont, was het een vereiste dat de tuin ook vanop het balkon een visuele meerwaarde zou hebben. Het werd een opdracht die ik gerealiseerd heb met extreem onderhoudsvriendelijke, maar gevarieerde beplanting. Zo heb ik voor dit project gebruik gemaakt van Japanse zegge in het gezelschap van lampenpoetsersgras. Ik maakte ook gebruik van anemoon en schijnhulst. Ik zorgde ook voor een zwevende pergola en een prachtige fluweelboom; wat het geheel voldoende volume geeft in de hoogte. Een kleine waterspiegel mocht niet ontbreken. Dit werd creatief afgewerkt met twee dynamisch geplaatste blokken arduin die met zijn kabbelend geluid zorgt voor een rustgevende toets. De bestaande elementen, zoals het houten terras, de leilindes en taxushaag werden vakkundig opgenomen in het nieuwe tuinontwerp. Bovendien werd er alles aangedaan om de beperkte oppervlakte van de tuin optisch te vergroten, en dit door gebruik te maken van een slingerpad uit grind. Kortom, voor de jury een prachtige verwezenlijking binnen een schappelijk budget.”

Voldoening

Of het behalen van een bronzen plak hem enige voldoening kan schenken? “Het spreekt voor zich dat het behalen van brons voor mij een enorme voldoening betekent. Voor mij is dit ook het bewijs dat ik heel goed bezig ben en ook op de hoogte ben van de laatste trends. Schrijf er gerust maar bij dat ik deze onderscheiding opdraag aan mijn recent overleden mama, want zij leefde steeds intens mee met mijn projecten.”