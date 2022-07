Oostrozebeekse kunstsmid op reünie in Reims: “Onvergetelijke ervaring”

Kunstsmid Brecht Dujardin (45) heeft een onvergetelijke vakantie achter de rug in het Franse Reims, waar hij de allereerste reünie bijwoonde van ‘Les compagnons du devoir’, een uniek gezelschap dat zich bezighoudt met het opleiden van kunstsmeden. “Ik was uitgenodigd omdat ik er in 1998 een negen maanden durende opleiding afsloot. Een onvergetelijke ervaring!”

“Nog vooraleer ik naar het Tieltse VTI stapte, stond het vast dat ik het beroep van kunstsmid zou leren”, aldus Brecht Dujardin. “Ik was 12 jaar oud toen ik begon te experimenteren in de smidse van vader Wilfried. Toen al stond het vast dat de smidse mijn heiligdom zou worden en het verlangen bleef smeulen om me verder in die richting te bekwamen.”

“Na het VTI in Tielt wist ik nog een diploma lassen-constructie te behalen, maar dat bracht geen voldoening. Ik wou per se ambachtelijke kunstsmid worden. De dingen uit de oude tijd zoals smeedijzeren ankers, poorten, gewelven van Horta, kunstige omheiningen van kastelen… oefenden op mij een enorme aantrekkingskracht uit. Kortom, alles wat ambachtelijk smeedwerk is, fascineert mij. Ik wil niet alleen mooie dingen maken, maar ook uitpakken met eigen ontwerpen. Alleen had ik toen die know-how niet.”

Toegangsexamen

Toen begon de zoektocht naar een gepast opleidingscentrum. Het bleek al vlug dat er bij ons niets voorhanden was om aan dit verlangen tegemoet te komen. “Uiteindelijk bracht een leraar aan de paardenschool van Anderlecht mij op het juist adres.” Volgens die leraar zou een dergelijke opleiding alleen in Reims (Frankrijk) bestaan, maar het zou bijzonder moeilijk zijn om door het toegangsexamen te geraken. Brecht liet zich echter niet afschrikken. Hij nam contact op met de school en schreef zich in voor het toegangsexamen.

“Men vertelde mij dat er 275 kandidaten zouden deelnemen en dat er slechts tien werden weerhouden. Hoe dan ook, ik doorstond de vuurproef en kon op 2 november 1998 aan een negen maanden durende opleiding beginnen.”

Reünie

“Het spreekt voor zich dat ik de eerste reünie na mijn opleiding niet aan mij kon laten voorbij gaan. Ik had er veel vrienden gemaakt. Ik kreeg een unieke gelegenheid om mijn leraar-leermeester terug te zien nadat hij terug was uit de VS waar hij het Vrijheidsbeeld had hersteld, een klus die zes jaar geduurd heeft. Bij zijn huwelijk werd een kist met flessen wijn in de grond gestopt met de belofte dat die kist zou opgegraven worden bij de geboorte van het eerste kind. Maar toen dat gebeurde, kon dat niet plaatsvinden wegens zijn afwezigheid.”

“Het zou nu allemaal gebeuren op deze reünie. Het was wel even zoeken naar de juiste locatie maar uiteindelijk werd de kist met de 30 flessen gevonden en werd fles na fles gedegusteerd met genodigden. Sommige flessen wijn waren er beter op geworden, andere waren eerder verzuurd. Maar het was heerlijk te verbroederen met de klasgenoten van toen.”