Oostrozebeekse Kermispaardenkoers op nippertje gered

Er ging een zucht van opluchting bij de samenstellers van de kermisaffiche. De twee onmisbare ingrediënten zijn op maandag 3 oktober het herfstcriterium voor beroepsrenners en op dinsdag 4 oktober de paardenwedrennen. Zonder paardenkoers geen oktoberkermis. Precies dit onderdeel hing aan een zijden draadje.

“Al sinds 1860 worden er paardenkoersen gehouden op kermisdinsdag”, aldus organisator en vroegere terreineigenaar Luc Vanyzere. “De jongste 65 jaar waren de vlaskouters van de gebroeders Vanyzere de vaste stek voor deze paardenwedrennen van ’t Klein Spel. Die terreinen waren gelegen langs de Ingelmunstersteenweg achter de gebouwen van Colruyt. Daar was niet alleen ruimte zat voor het uittekenen vaneen schitterend parcours voor de wedrennen maar eveneens ruimte voor bijhorende feestaccommodatie zoals feesttent en champagnetent. Tijdens de coronaperiode toen er twee jaar lang geen wedrennen konden plaatsvinden, werden de gronden waarop de wedrennen plaatsvonden herverdeeld, waardoor ze in het bezit kwamen van nieuwe eigenaars. Die eigenaars lieten volgens Luc Vanyzere weten dat zij niet langer bereid waren die weiden ter beschikking te stellen van de organisatoren van de jaarlijkse paardenkoers. Meteen werd de daad bij het woord gevoegd en veranderden de vlasweiden in landbouwgrond waarop nu maïs groeit. Wellicht brengt landbouwgrond meer op dan de verhuur voor een paar dagen voor de paardenkoerse”, ging Luc Vanyzere verder.

Nieuw terrein

Het spreekt voor zich dat het njet van de nieuwe eigenaars een serieuze klap in het gezicht was van de organisatoren. Jan Maes: “Probeer in Oostrozebeke maar eens een terrein te vinden dat in eerst instantie groot genoeg is voor de aanleg van een piste en ruimte biedt voor een feesttent en parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving. Wij stonden voor een haast onmogelijk opdracht wilden we toch de paardenkoers behouden. Gelukkig was de gemeente ook bereid om mee te helpen zoeken naar een oplossing. Uiteindelijk zijn het de landbouwers uit Oostrozebeke die voor een oplossing gezorgd hebben. Er werd verwezen naar een landbouwer uit Tielt, Yvan Deroo, die langs de Tieltsteenweg dicht bij de Mandelbrug over een ruime grote en droge weide beschikt waar de wedrennen eventueel wel kunnen plaatsvinden. Er werd onmiddellijk contact opgenomen met die landbouwer en die was bereid om ons uit de nood te helpen door zijn terreinen ter beschikking te stellen en hij gaf meteen de garantie dat dit ook zou kunnen voor de komende jaren. Zeg maar een pluim voor de landbouwers en de gemeente want zonder die boer was er geen paardenkoers.”

“Wel zorgt de nieuwe accommodatie in de Tieltsteenweg voor logistieke problemen. Alleen al de complete omheining voor het aanleggen van het wedstrijdparcours lag netjes opgeborgen in de magazijnen van de aanpalende fabriek van Luc Vanyzere en op de oude locatie was alles voorhanden zoals water, elektriciteit en dienstcaravans. Nu moet alles van nul opgebouwd worden wat een tijdrovend en lastig karwei wordt maar we prijzen ons gelukkig de koerse is gered en gaat door”, besloot Jan Maes.

Nieuwe start

Het veranderen van accommodatie is volgens Carl Vandaele niet allemaal kommer en kwel. “Misschien zal deze wijziging zorgen voor een nieuw elan. Vooreerst ligt het terrein heel dicht bij het centrum wat enorme parkeergelegenheid biedt. Bovendien is het hele gebeuren nu zichtbaar vanop de openbare weg wat vroeger niet het geval was. Er wordt ook gezorgd voor een compleet nieuw recept met bier- en bubbeltent die nu vrij toegankelijk is. Het spektakel start om 14 uur. (CLY)