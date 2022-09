Oostrozebeeks gemeentehuis heeft nieuwe patio

In het gemeentehuis werd een gezellige patio geopend. Die komt in de plaats van een rommelig en verwilderd binnentuintje dat door niemand werd gebruikt. Het idee komt van directeur Carl Vereecke, die bij de officiële opening toelichtte hoe de patio tot stand kwam.

“Toen ik hier aan de slag ging, viel mij meteen een binnentuintje op dat niet alleen verwilderd oogde maar geen enkel nut had. In 2020 heb ik het idee opgevat om daar iets mee te doen. Ik contacteerde het PTI (landbouwschool in Kortrijk, red.) of zij het zagen zitten om met de leerlingen het tuintje om te vormen tot een gezellig patio. Ik kreeg groen licht van het schepencollege en het managementteam. Er werd intens samengewerkt met het PTI om te zorgen voor een volledige nieuwe look. Er kwam heel wat arbeid aan te pas zoals de opkuis, metselwerk, elektriciteit en betegeling dat werd uitgevoerd door de technische assistenten om uiteindelijk tot dit prachtig resultaat te komen.”

Ontmoetingsplaats

“Doorheen dit project lopen drie rode draden. Vooreerst moet de patio zorgen voor ontmoeting en verbinding. Tijdens de middagpauze kan het personeel de patio gebruiken om er de middaglunch te gebruiken. Bovendien is het de ideale ruimte om samen te werken en kleine vergaderingen te houden. Ten slotte is de patio de ideale gelegenheid om de gemeente te promoten. Voor het personeel van de gemeente en al wie het gemeentehuis als werkplaats heeft is het de ideale ruimte om er gezellig over de middag te chillen en elkaar nog beter te leren kennen”, besluit algemeen directeur Carl Vereecke. (CLY)