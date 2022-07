Oostmolensite in Gistel keert terug naar jaren stilletjes

Aanstaande zondag 17 juli van 14 tot 18 uur katapulteert de site rond de Oostmolen van Gistel je even terug in de tijd.

Onder de noemer van een ‘vintage molendag’ kan het brede publiek de sfeer opsnuiven van lang vervlogen tijden. “Molens zijn sinds eeuwen bakens in het landschap en van oudsher een ontmoetingsplaats voor heel wat mensen. Op de Gistelse Oostmolen houden ze zich eraan dat sociale aspect levend te houden”, zegt schepen van Cultuur Ann Bentein (Open Vld).

Kuier door een ambachtsmarkt, proef een verfrissend biertje of geniet van een volksspel. “Je kunt tijdens de namiddag kijken naar diverse dans-, zang- en toneelactiviteiten. Om 17 uur is er een molenworp voor alle aanwezige kinderen.”

De organisatie is in handen van de vzw Frontleven 40-45 in samenwerking met het molenaarsteam van Gistel en de stad. (TVA)