Oostmolen in Gistel in de kijker tijdens ‘Molendag’

Komende zondag kan iedereen tussen 10 en 18 uur een kijkje nemen in de Oostmolen in de Warandestraat. De opendeur kadert in de Vlaamse Molendag.

“Molens horen tot het collectief erfgoed in alle betekenissen van het woord. Ze maalden het graan, sloegen olie uit lijnzaad, hielden de polders droog of zaagden het hout. Bovendien vormden deze windreuzen eeuwenlang het boegbeeld van ons landschap en stonden ze symbool voor noeste arbeid, vernuftige techniek en nog zoveel meer”, wil Benoît Delaere, de molenaar van Gistel, het brede publiek warm maken. “De Oostmolen in onze stad onderscheidt zich door zijn dubbele functie: de molenas drijft niet enkel de molenstenen aan om graan te malen, maar ook een installatie om olie te persen.”

Iedereen kan deze molen, die op de oorspronkelijke site staat, zondag tussen 10 en 18 uur ontdekken. Er is een museum in het maalderijgebouw en je kan genieten van een hapje en een drankje in de voormalige molenaarshoeve. Daarnaast komt de Antwerpse ex-molenaar Paul Van Stappen zijn boek over West-Vlaamse molens voorstellen.