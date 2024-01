Oostkerke zoekt Veerle of Parailde om verjaardag te vieren

De Sint-Veerlekerk (ook wel Sint-Pharaïldiskerk genoemd) in Oostkerke, deelgemeente van Diksmuide, werd 100 jaar geleden in september in gebruik genomen.

“Deze kerk is bij de heropbouw na WOI in gebruik genomen. De vooroorlogse kerk stond aan de zuidzijde van de weg tussen Lettenburg en Lampernisse op de plaats waar zich nu het nog steeds omhaagde kerkhof bevindt. Toen al was deze kerk toegewijd aan de heilige Pharaildis die iedereen Sint-Veerle noemde”, vertelt Heidi Decroo van het decanaal secretariaat. “Vandaag staat er enkel nog een kapel die recent werd gerestaureerd. De nieuwe kerk kwam ten noorden van de weg. De oude kerk werd tijdens WOI in een aantal fases volledig verwoest waarvan het puin deels gebruikt werd om wegen en loopgraven mee te versterken”, aldus Heidi.

Hallenkerk

“In het kader van de wederopbouw werd het dorp verplaatst in noordelijke richting. Vanaf 1920 werd gekerkt in een houten noodkerk en in 1922 werd de kerk herbouwd op een andere plaats dan oorspronkelijk, en bovendien als driebeukige hallenkerk, aangezien het aantal parochianen was toegenomen. Alhoewel de kerk al in 1923 in gebruik genomen werd, werd deze pas in 1926 ingewijd door monseigneur Waffelaert. Daarbij is deze Sint-Veerlekerk de enige in het bisdom Brugge die aan Sint-Veerle gewijd is.”

Bouwkundig erfgoed

“Uniek zijn de glasramen en de kunstwerken in de kerk waarvan sommige dateren van de 18de eeuw en een aantal neogotisch kerkmeubilair. De Sint-Veerlekerk in Oostkerke is sinds 24 september 2009 aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed.”

Reden te meer om deze 100ste verjaardag te vieren en het feest wordt meteen groots aangepakt. Iedereen die de naam Veerle of Parailde draagt, wordt uitgenodigd om die verjaardag mee te vieren. Op zaterdag 6 januari gaat de plechtige viering door om 17.30 uur. Achteraf wordt een drankje aangeboden en kan men een brochure met bijzondere aandacht voor de brandglasramen en andere kunstwerken in de kerk bekijken.”