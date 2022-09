Oostkampse Team Oekraïne organiseert tuinbenefiet voor Oekraïnse gastgezinnen

Om de zomer af te sluiten en het nieuwe schooljaar goed te starten, organiseerde Team Oekraïne met een groep gastgezinnen en vrijwilligers uit Oostkamp een groot Oekraïens tuinfeest in het ontmoetingshuis Nieuwvliet te Oostkamp. Het is een benefiet met tal van optredens van o.a. internationaal goochelaar Armand Magic, Michel & The Woodies en Oekraïense muzikanten.

Er waren ook gasten uit andere West-Vlaamse gemeenten en steden aanwezig zijn zoals Beernem, Brugge, Veurne, Koksijde. “ Als blijk van waardering voor ons engagement, ons #plekjevrij, de solidariteit, de inzet van gemeenten en vele vrijwilligers kwam ook Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor langs en sprak ze met gasten, gastgezinnen en vrijwilligers, luisterde ze naar verhalen om te bekijken wat in de toekomst misschien nog beter kan. Zo zijn er nog tal van problemen voor niet-begeleide minderjarigen die geen voogd toegewezen worden.” Weet organisator Koen Hallaert te vertellen.

De Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor kwam met gezin naar Oostkamp afgezakt. Ze wist te vertellen dat de samenwerking van het OCMW met de particuliere opvang een voorbeeld is voor velen. Samen met burgemeester Jan de Keyser en Koen Hallaert ging ze ook even in gesprek om het vervolgverhaal van de Oekraïense gasten te bespreken.

Na afloop reageerde Jan de Keyser: “ Dankbaarheid, gezelligheid, emoties en het bezoek van Federaal Staatssecretaris voor Asiel Nicole De Moor. Alle ingrediënten waren aanwezig om het 8020-Oekraïens tuinfeest te doen lukken. De vrijwilligers gaven het beste van henzelf, met natuurlijk een speciale vermelding voor het organiserend koppel Isabelle en Koen Hallaert. Het Oekraïens optreden met heftige emotionele getuigenissen gingen door merg en been. Eigenlijk zou iedereen dit moeten gehoord hebben.” (GST)