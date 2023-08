Oostkampse Red Knights Motorcycle Club steunt vzw Boven De Wolken

De Red Knights Motorcycle Club schonk de opbrengst van hun jaarlijks motortreffen, 1.000 euro, aan vzw Boven De Wolken.

De opbrengst van hun motortreffen wordt elk jaar aan een goed doel geschonken. Dit jaar is dit vzw Boven De Wolken, een organisatie die ouders bijstaat bij een overlijden van een jong kind of sterrenkindje door het langssturen van een fotograaf die op dat droevig moment de ouders een tastbare herinnering kan aanbieden door middel van foto’s. “Eén van onze leden heeft een kind op jonge leeftijd verloren. Ze hebben van Boven De Wolken veel steun gekregen en een mooie herinnering aan hun kindje. We hebben van Saskia Haché, een fotografe van Boven De Wolken uit Oostkamp, een pakkende voorstelling gekregen van hun werking”, zegt secretaris Olivier Meere.

Familie

“Ook een getuigenis van een collega-motard die vanuit Brabant was gekomen, heeft ons bij de keel gegrepen. Hij heeft tweemaal kunnen rekenen op hun steun bij het overlijden van twee van zijn kinderen”, aldus Christof Vandenberghe. Het bestuur van de Red Knights Motorcycle Club heeft besloten om de opbrengst van het treffen in 2024 ook aan Boven De Wolken te schenken. “We weten dat het veel meer is dan enkel foto’s nemen. Het is een ware familie geworden die ook op lange termijn de ouders, als ze dat wensen, blijven steunen”, besluit Koen Vanthuyne, voorzitter van de club. (GST)