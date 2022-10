Oostkampse Karnavalshop van Marcel en Jenny in Vissersstraat houdt uitverkoop: “Altijd feest ten huize Dumarey”

Met spijt in het hart moeten de kinderen van Marcel Dumarey en Jenny Jonckheere de Karnavalshop van hun ouders uitverkopen. “We hebben de winkel van kinds af meegemaakt. Het was ten huize Dumarey altijd feest, want de verhuur van de kostuums betekende altijd dat er leute gemaakt zou worden”, vertelt dochter Nicole. “Nu moeten we alles van de hand doen, want de Karnavalshop stopt door gezondheidsproblemen van mama en papa.”

Vanaf 15 oktober houden de kinderen – Luc, Marc, Nicole en Ingrid – van Marcel Dumarey (80) en Jenny Jonckheere (84) uitverkoop in de Karnavalshop van hun ouders in de Vissersstraat. “We verkopen alles aan de helft van de prijs. Geïnteresseerden zijn tien zaterdagen na elkaar welkom van 9 tot 17 uur”, begint Nicole.

Einde verhaal

Dat alle kostuums – het zijn er 2.000 in verhuur en nog eens een 1.000-tal nieuwe – en accessoires na bijna 40 jaar verkocht worden, heeft alles te maken met de gezondheid van Marcel en Jenny. Dit betekent einde verhaal van de Karnavalshop, met begin in 1983.

Alles begon bij de ouders van Marcel Dumarey die wat carnavalkledij verhuurden. Toen hij met Jenny trouwde, bleek dat zij heel creatief was en dus ging ze zelf nieuwe stukken maken. “Toen mijn ouders verhuisden naar de Vissersstraat, is de hele collectie naar hier meegekomen. Alles werd op zolder gestockeerd en naar beneden gehaald tijdens de carnavalsperiode. Er werd dan heel veel carnaval gevierd en iedereen wou zich zo onherkenbaar mogelijk verkleden. Dat was nog de tijd dat er gemaskerd werd”, weet Nicole nog. “Door de grote vraag hebben mijn ouders eind de jaren tachtig aan hun huis een stuk bijgebouwd en daar werd de winkel in ondergebracht.”

In de jaren die volgden werd er niet alleen met carnaval verkleed, maar ook op speciale dagen. Er kwam vraag naar sint- en pietkostuums, ook voor de kerstman en de paashaas en later voor Halloween en allerlei themafeestjes. De collectie van de Karnavalshop breidde verder en verder uit, want niet alleen waren er de kostuums, maar ook allerlei accessoires en decoratie die je kon kopen. Er waren zelfs pruiken in de kleuren van voetbalclubs en van de Rode Duivels.

“Je kon het zo gek niet bedenken of mijn vader had het. En als er iets gevraagd werd dat hij niet had, reed hij er om naar de groothandel. Het deerde hem niet dat hij daarvoor 200 kilometer moest rijden; hij wilde dat elke klant tevreden was”, weet Nicole nog.

Baldadigheden

Tijdens de carnavalsperiode was het ten huize Dumarey altijd een drukte van jewelste. “De hele dag door hoorde je de bel van de winkel. Alle aandacht en tijd ging naar de verhuur”, lacht Nicole als ze aan die tijd terugdenkt. Maar hoe hielden Marcel en Jenny alle reservaties bij? “Wel, klanten kwamen dus hun tenue kiezen. Aan elk kostuum ging een kaartje met daarop een nummer. Daar werd de naam van de huurder op genoteerd en alles werd ook nog in een boek bijgehouden. Later werd van de klant de identiteitskaart gevraagd en gescand. Dit werd nodig omdat we soms politie over de vloer kregen toen iemand verkleed baldadigheden had verricht.”

Slimme commerçant

Jenny en Marcel verhuurden en verkochten niet alleen kostuums voor carnaval, ze trokken ook graag zelf verkleed naar de bals. “En dat waren er vroeger heel veel. En slimme commerçant als hij was, nam vader naar die bals allerlei accessoires voor carnaval mee. Als iemand iets vroeg, dan had hij het zeker mee”, lacht Nicole. “Het was toen een hype om van elk bal de medaille te verzamelen en die heeft mijn vader nog allemaal. Ook hield hij alle toegangskaarten bij in een map.”

Dat de Karnavalshop zo’n succes was, is te danken aan de wisselwerking tussen Jenny en Marcel. Hij had het ondernemerstalent en Jenny was de creatieveling. “De meeste kostuums die hier hangen, zijn uniek, want ze zijn door mama genaaid. Ze was geabonneerd op het tijdschrift Burda en heeft er zo goed als alle modellen uit gemaakt. Zelfs de prinsensteken maakte ze zelf. Ook naaide ze onze kleren altijd zelf en ze kon als de beste breien en haken”, prijst Nicole Dumarey haar mama.

Wie interesse heeft in verkleedkostuums, is vanaf 15 oktober tien zaterdagen welkom in de Vissersstraat 51.