Bewoners flatgebouw ten einde raad: “15 muizen betrapt op terras”

Tien maanden na een uitslaande brand worden de bewoners van de sociale flats in de Boterbloemstraat in Oostkamp geteisterd door een muizenplaag. “Wellicht door een dispuut tussen de verzekeringen zijn er nog geen herstellingswerken gebeurd. Ons flatgebouw is een toprestaurant voor muizen geworden, omdat er na de brand nog altijd voedselresten aanwezig zijn”, zucht bewoonster Lutgarde Beernaert.

In augustus 2022 was er een uitslaande keukenbrand op de tweede verdieping van een flatgebouw in de Boterbloemstraat in Oostkamp. Een buurvrouw vergat haar frietpot uit te schakelen, toen ze ging slapen. “Sedertdien is er niks van herstel gebeurd, de ruiten sprongen, de gevel is zwart geblakerd”, vertelt bewoonster Lutgarde Beernaert (67).

Radeloos

Zij zegt dat alle bewoners van het flatgebouw radeloos zijn. Het pand is eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo. “Pas twee weken geleden is er een beetje verbrand materiaal van de gevel weggehaald: een pallet, wat electro. We vermoeden dat het onderliggend probleem een dispuut tussen de verzekeringen is.”

“Ondertussen krijgen alle vijf verdiepingen het bezoek van muizen. Ze komen zelfs binnen via de dampkappen. Sedert de brand liggen er nog altijd etensresten op de tweede verdieping. Het is een toprestaurant voor muizen geworden. Mijn alleenstaande, 78 jaar oude buurvrouw Eliane heeft de voorbije tien dagen alleen al vijftien muizen betrapt op haar terras. Ze leeft al tien dagen lang met gesloten ramen en deuren, bij temperaturen tot 35 graden, niemand helpt haar!”

Vluchten

“Mijn bejaarde buurvrouw moet haar flat uit vluchten om de warmte te ontwijken. Ze is bang van die muizen, ze trilt op haar benen en is bijna hysterisch van angst. Eerder deze week hebben we nog de politie van Oostkamp gebeld, ze zouden Vivendo verwittigen.”

“Dat is geen oplossing, de meeste bewoners hebben de eigenaar eerder al gecontacteerd. Er wordt aan gewerkt, krijgen we als antwoord. Maar er is nog niks gebeurd”, aldus Lutgarde Beernaert.