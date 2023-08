Oostkamps bestuur legt eerste steen van polyvalente zaal

Op maandag 21 augustus vond de officiële eerstesteenlegging plaats van de nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge. Deze zaal vervangt de oude zaal ‘t Bulscampvelt die niet meer voldoet aan de huidige normen. Omdat een polyvalente zaal voor het sociale leven in een dorp erg belangrijk is, komt er dus een nieuwe zaal. Die zaal dient een gelijkaardig doel: plaats geven aan het lokale verenigingsleven, de school, kinderopvang waarbij polyvalentie staat voorop.

In het voorbereidingstraject richting de nieuwe zaal werden ook de kerkfabriek, de school, de chiro en een specifieke werkgroep betrokken. Het uiteindelijke architecturale ontwerp van Buro Bauer Architectuur is een klassiek concept in een hedendaags jasje, op maat van de Hertsbergse gemeenschap. Aansluitend op de kerk is een open gaanderij voorzien, richting polyvalente zaal en richting pastorie. Ze doet denken aan een klassieke, open kloostergang. Zo worden de aparte gebouwen met elkaar verbonden, én wordt ook een sfeervol binnenpleintje gecreëerd. De inplanting van de lokalen en de linken ertussen zorgen voor een ruimtelijke openheid naar de omgeving én creëren ook nieuwe, aantrekkelijke buitenlocaties. De jeugdlokalen krijgen elk een apart lokaal en hebben een gemeenschappelijk ingesloten dakterras op de eerste verdieping. De nieuwe zaal wordt opnieuw een polyvalente zaal. Dat betekent dat er veel mogelijk zal zijn qua activiteiten en evenementen, maar het wordt geen sportzaal met sportvloer en belijning. Alles wat in de oude zaal ’t Bulscampvelt mogelijk was, zal hier ook mogelijk zijn, zij het uiteraard in een moderner en kwaliteitsvoller, nieuw jasje.

In het nieuwe gebouw is uiteraard ook aandacht voor duurzaamheid. Alle verwarming werkt met 5 warmtepompen. Er is gekozen voor een doorgedreven isolatie van het gebouw en voor gedeeltelijk herbruikbare bouwmaterialen. Wegens de beperkte behoefte aan verwarming overdag, komen er op dit moment geen zonnepanelen. De mogelijkheid voor aansluiting op termijn is wel voorzien.

Meerprijs van 1.500.000 euro

De voorbereidende werken door aannemer Bouw&Renovatie uit Rekkem startten in het voorjaar. Als alles vlot verloopt zal de eerste fase van de werken afgerond zijn april 2024 waarbij dan de zaal ook in gebruik kan genomen worden. Daarna kan de oude zaal afgebroken worden en de ruimte voor de kinderopvang gebouwd worden. Het einde van deze tweede fase is in het najaar 2024 voorzien. De kostprijs voor het bouwen van deze polyvalente zaal werd in eerste instantie begroot op 3.240.000 euro maar het bestek van de aannemer bedroeg uiteindelijk 4.719.588.98 euro wat ook werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 januari, een meerprijs die gemotiveerd werd door burgemeester Jan de Keyser: “Er is veel veranderd sinds de start van dit project. Niet alleen de inflatie en duurdere grondstoffen, maar ook de behoefte aan nog duurzamere maatregelen spelen een rol. De extra kost is hoog, dat steken we niet onder stoelen of banken. Net als elke goede huisvader moeten we daarom per project oordelen of de investering nog in verhouding staat tot het doel van het project. En moeten we uiteraard ook kijken of onze financiële toestand dit kan dragen. Dat is gelukkig het geval! Voor de lokale gemeenschap is dit een echt verbindend project. Het komt ook tegemoet aan een reële nood, ook voor de dagelijkse werking van de school. Ook het feit dat dit project een duurzame oplossing biedt voor vele nieuwe generaties, zorgt ervoor dat we dit werk ook echt willen uitvoeren.”

De gemeente luisterde voor de keuze van de naam voor de nieuwe zaal naar de ideeën van Hertsbergenaren. Inwoners mochten in 2022 eerst suggesties doen voor een naam voor de nieuwe zaal en daarna stemmen op de voorstellen. De bekendmaking van de uiteindelijke keuze van de Hertsbergenaren gebeurt tijdens de Hertsbergse Feesten op zondag 27 augustus. (GST)