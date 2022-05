Oostkamp zet eeuwelingen in de bloemetjes met een boom

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van vijf Oostkampenarren werden er vijf eeuwelingenbomen aangeplant in De Waarder in Waardamme.

Oostkampenaren die hun hun 100ste verjaardag vieren worden op hun verjaardag letterlijk door de gemeente in de bloemetjes gezet. Zij die in een woonzorgcentrum verblijven krijgen een rozen- of vlinderstruik die dan geplant wordt in de tuin van het WZC.

De 100-jarigen die nog thuis wonen, kregen tot voor kort een rozen-of een vlinderstruik ofwel een boom aangeplant op een openbare plaats dicht tegen hun woning. De zoektocht van Oostkamp naar nieuwe manieren om mensen te verbinden resulteerde in het oprichten van een eeuwelingentuin.

Deze tuin komt op een plaats die toegankelijk is voor iedereen zodat het een ontmoetingsplaats kan worden voor jong en oud maar een geschikte locatie is er nog niet gevonden. In afwachting van een definitieve plaats zijn er alvast 5 appel- en perenbomen geplant op het speelplein de Waarde in Waardamme. Later zullen deze bomen verplant worden naar de eeuwelingentuin.

André

Zaterdag 28 mei kwamen Andreas Ombracht en Maria Jonckheere, samen met de familie van Rachel Slabbinck hun boom inhuldigen. Alida Biebauw en Irma Samijn waren verontschuldigd.

André Ombrecht werd geboren te Hertsberge op 11 oktober 1921, als eerste kind van Philemon Ombregt en Adronie Reynaert. Hij kreeg er later nog twee zussen bij. Bij zijn doopsel kreeg hij de naam Andreas, omdat de toenmalige pastoor alleen Latijnse namen wilde voor zijn nieuwe parochianen. Ook bij de burgerlijke stand liep het mis, de gemeentesecretaris maakte een foutje en kreeg Andreas als enige van de kinderen de naam Ombrecht i.p.v. Ombregt als achternaam.

Andreas liep school in Hertsberge en op 12-jarige werd hij intern in het Sint Franciscus Xaverius college te Brugge. Toentertijd was het onderwijs daar nog volledig in het Frans. Bij de ‘Frères’ kreeg hij niet alleen een gedegen humaniora opleiding maar de broeders indoctrineerden hem ook tot een levenslange supporter van Cercle Brugge. Hij huwde in 1950 met Josette Vanderlinde (overleden in 1993 op 93-jarige leeftijd).

Samen kregen ze drie kinderen, Ludwig en Vera Ombrecht – Hollevoet, Dirk en Martine Ombrecht – Breemeersch, Anne-Marie en Karel Ombrecht- cool. Er zijn 6 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.

Maria

Maria Joncheere werd geboren op 10 september 1921 in Varsenaere en werkte eerst op de boerderij van haar ouders en later als bejaardenhelpster bij Familiehulp Brugge. Ze huwden met Maurice De Blaere. Maria was een zeer goede vriendin van de echtgenote van Maurice die overleed in 1974 en een jaar later vonden ze elkaar in hun verdriet.

Ze ging toen bij Maurice wonen in de Marechalstraat in Oostkamp maar samen verhuisden ze later naar het Beukenhof in Oostkamp waar Maria nog altijd zelfstandig woont. Samen met Maurice heeft ze veel gereisd. Maurice overleed op 15 februari 1993 op 81-jarige leeftijd.

Met haar huwelijk kreeg Maria er twee kinderen bij: Albert De Blaere weduwnaar van Angéle Debusschere en Bernice De Blaere gehuwd met haar neef Kamiel Deblaere. Haar kleinkinderen zijn Martine De Blaere en Danny Somers (+), Dirk De Blaere, Geert Goemaere en Thierry Blondeau, Vicky Goemaere en Nathalie De Bakker, Tanja De Blaere en Jaap Hofman.

De Achterkleinkinderen zijn Stefaan Somers en Angelique Verhaege, Stefanie Somers en Kim Bogaert, Stijn Hofman, Sam Hofman. Thibeau Somers, Guillaume Somers, Fien Bogaert en Cloë Bogaert zijn haar achter-achterkleinkinderen.

Alida

Alida Biebauw werd geboren op 9 maart 1922 in Schuiverkapelle. Ze huwde op 20 oktober 1949 in Hertsberge met Michel Van Acker. Samen hebben ze de woning waar ooit het café keunekhol was gevestigd verbouwd waar ze nu nog altijd woont en waar ze samen altijd als landbouwkoppel door het leven gingen. Alida en Michel kregen drie kinderen, Cecile en Patrick Yde, Christiaene en Eddy Calleeuw, Willy en Marleen Maertens.

In 1998 heeft Alida haar echtgenoot moeten afgeven. Ondertussen heeft onze 100-jarige 9 kleinkinderen: Carla, Tanja, Benny, Robby, Tom, Sammy, Steven, Stefanie en Melanie. Er zijn ook al 16 achterkleinkinderen.

Irma

Irma Samijn werd geboren op 23 september 1922 en woont in Hertsberge. Ze vierde haar 100ste verjaardag binnen familie.

Rachel

Rachel Slabbinck werd geboren op 8 april 1921 in Waardamme. Ze overleed op 17 november vorig jaar en krijgt dus postuum haat eeuwelingenboom. Rachel ging na haar schooltijd aan de slag bij een eierboer in Zedelgem waar ze ook haar echtgenoot André Meeuws, die toen als bakker aan de slag was leerde kennen.

Ze huwden op 15 augustus 1946. Samen huurden ze eerst het huisje in de Sijslostraat en later konden ze het eigendom verwerven waarna ze de woning eigenhandig opknapten. “André woonde hier zelfs liever dan in Zedelgem.” Weet Rachel te vertellen, ondanks dat hij van Zedelgem afkomstig was.

Op 2 juni 1947 werd hun gezinsgeluk uitgebreid met de geboorte van hun enige zoon Noël, gehuwd met Linda Verstraete. Rachel heeft één kleindochter Heidi, gehuwd met Johan Houttekier. Sharon en Aython zijn haar achterkleinkinderen.

