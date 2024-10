Oostkamp zet de kinderbegeleiders in de bloemetjes

Bij het begin van de Week van de Kinderopvang werden als dank voor de dagelijkse en enthousiaste inzet de medewerkers van de Oostkampse kinderopvangen extra verwend met een receptie en een geschenk van de gemeente.

Meer dan 250 ouders doen bijna dagelijks een beroep op de kinderbegeleiders die werken in Oostkamp. Dankzij deze mensen krijgt elk kind een warme start in het leven waarbij ze kunnen spelen, leren en groeien. Van de eerste voorzichtige stapjes tot ze met vrolijke sprongen de wereld kunnen ontdekken. Dit was een initiatief van het Huis van het kind in Oostkamp in samenwerking met de gemeente.

(GST/foto GST)