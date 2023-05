Oostkamp zet de bloemetjes buiten

De lente is in het land en dat viert gemeente Oostkamp in de maand mei extra hard. In het centrum van Oostkamp vind je mooie blikvangers: levensgrote tulpen en gigantische zonnebloemen. Dit kadert in het centrumplan om meer beleving in de kern te brengen tijdens de werken in de Schooldreef. De bloemen spelen ook de hoofdrol in de gemeentelijke winactie tijdens de maand mei. De gemeente roept inwoners, shoppers en voorbijgangers op om op de foto te gaan met deze blikvangers en de foto te delen op de Facebookpagina #8020. Wekelijks worden er dan 2 winnaars gekozen die elk een BeleefOostkamp-cadeaubon krijgen. (GST/foto GST)