Oostkamp toont zijn hart tijdens de koesterweek: “Een klein gebaar kan hier een groot verschil maken”

Op vrijdag 8 december start de koesterweek. Het Berrefonds wil ook dit jaar van de Koesterweek de meest warme week van het jaar maken voor al die gezinnen die een kind moeten missen.

Zeker tijdens de eindejaarsperiode is het gemis en het verdriet enorm aanwezig. Met de koesterweek willen ze ouders een stem geven, aandacht vragen voor verdriet en de maatschappij inspireren om samen herinneringen te koesteren aan al die (sterren)kindjes in ons hart.

Intensieve campagne

Tijdens de koesterweek zal het Berrefonds met een intensieve campagne zoveel mogelijk hartjes laten verschijnen in het straatbeeld. Op vlaggen, affiches aan ramen, pins op kledij, in de media en op sociale media. Al die hartjes samen tonen dat wij als maatschappij aandacht hebben voor het verdriet van duizenden gezinnen. De hele week zullen live evenementen, gratis webinars, online workshops en de lancering van een podcast inspireren, sensibiliseren en ontroeren. Voor deze campagne hebben ze een oproep gelanceerd naar een aantal hartjesambassadeur. Eén daar van is Susy De Coster (59) uit Ruddervoorde die samen met de gemeente Oostkamp hun hart willen tonen. “Het verlies van een kind is iets dat me sterk aangrijpt na het verlies van onze stil geboren kleindochter. We zijn op dat moment in contact gekomen met zowel Boven de Wolken en het Berrefonds en elk op hun eigen manier bieden ze zeer veel steun bij het overlijden van het kind. Toen ik een oproep zag dat het Berrefonds ambassadeurs zocht, heb ik dan ook geen moment getwijfeld en me ingeschreven.”

Wereldlichtjesdag

“Er worden geen grote dingen van ons verwacht. Enkel met kleine gebaren tonen dat gezinnen die een kind missen niet alleen zijn, dat we samen herinneringen kunnen koesteren. Maar ook wat extra aandacht geven aan het verdriet en het gemis van een kind dat er niet meer is, zeker in de koesterweek en in aanloop van de feestdagen. Een klein gebaar kan hier een groot verschil maken. Daarom vraag ik aan iedereen om tijdens de koesterweek, en zeker op 12 december tijdens wereldlichtjesdag een kaars te branden en stil te staan bij de overleden kinderen.”

Kijk op koesterweek.be voor meer info en het programma.