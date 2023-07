Oostkamp opent rolstoeltoegankelijke wandelroute: “Hierdoor kunnen we nu makkelijk samen met z’n allen op stap gaan in een mooi stukje groen”

In Oostkamp werd er aan Nieuwvliet een nieuwe wandelroute ingewandeld, of beter gezegd ingereden. Deze wandeling van 7,7 kilometer is speciaal uitgestippeld en aangepast zodat ze ook toegankelijk is voor gebruikers van rolstoelen en rollators.

Aan Nieuwvliet is er een nieuwe wandelroute van 7,7 kilometer die toegankelijk is voor gebruikers van rolstoelen en rollators. Op deze manier kunnen andersvaliden zich makkelijk begeven in de Oostkampse natuur en kunnen ook zij genieten van onbezorgd wandelplezier. Deze route kwam tot stand dankzij de medewerking van de Andersvalidenraad en vzw Camino.

Wandelen voor andersvaliden

Vanuit de Andersvalidenraad kwam de vraag om in Oostkamp een wandelroute te voorzien voor andersvaliden, zodat ook zij in de natuur kunnen vertoeven. Andersvaliden zijn vaak genoodzaakt om zich te bewegen op een harde ondergrond. Daarbij botsen ze op straat of op het voetpad vaak op obstakels die hen de weg versperren of bemoeilijken. Het is voor hen niet evident om in alle vrijheid te genieten van de natuur.

De wandelroutes in Oostkamp die langs bossen en velden gaan, zijn slechts voor een deel rolstoeltoegankelijk. De gemeente Oostkamp erkende de nood aan een wandelroute in de natuur, specifiek op maat van andersvaliden. Ze nam contact met vzw Camino, die de expertise heeft om rolstoeltoegankelijke wandelingen uit te werken. Natuurbeleving staat hierbij centraal. Dankzij de inzet van twee leden, Filip Vroman en Kathleen Hollevoet die in Oostkamp wonen, kreeg zo’n wandelroute vorm. “In de zomer komt mijn dochter regelmatig langs, samen met haar hond. Dankzij deze nieuwe wandeling kunnen we nu makkelijk samen met z’n allen op stap gaan in een mooi stukje groen in Oostkamp. En dit zonder te hoeven nadenken of ik overal zal kunnen passeren”, weet Marleen Ameye te vertellen nadat ze samen met Agnes Jansens van de Andersvalidenraad de nieuwe wandelroute verkend heeft.

Route in 8020

Er werd gekozen voor het Nieuwenhovebos en Domein Erkegem. De route, aangepast aan de behoeften van wieltjesgebruikers, start en eindigt aan Welzijnsschakel Nieuwvliet op het Lieven Gevaertplein 4 en is 7,7 kilometer lang. Gebruikers van rolstoelen en rollators kunnen op deze bewegwijzerde wandelroute genieten van de natuur in onder andere het Nieuwenhovebos. De route is ook ideaal voor mensen met kinderwagens. (GST)