Oostkamp klinkt op 2024: “Belastingen zullen niet stijgen”

Op de nieuwjaarsreceptie, aangeboden door de gemeente Oostkamp, werden alle aanwezige inwoners verwelkomd met een glas Mérula Brut de Bruges Prestige waarna burgemeester Jan de Keyser enerzijds terugkeek naar wat er gerealiseerd werd binnen de gemeente maar ook een deel van de toekomstplannen en investeringen uit de doeken deed.

De grote werken in Hertsberge, die na de zomer zouden gefinaliseerd zijn, zorgen ervoor dat de nieuwe polyvalente zaal Bulskampvelt volgend jaar het decor zal zijn van de nieuwjaarsreceptie. Het project School en kerk op de Baliebrugge dat binnenkort opgestart zal worden waarbij de kerk een prominente rol zal spelen in enerzijds het verenigingsleven maar ook deel zal uitmaken van de basisschool op de Baliebrugge. Deze werken zouden moeten klaar zijn tegen eind 2025 om dan de inwoners van Oostkamp kennis ermee te laten maken tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2026.

Ook was de burgemeester trots dat hij de aanwezigen kon meedelen dat het dossier van het zwembad een positieve wending heeft genomen en dat het, mits de nodige aanpassingen, nog open kan blijven tot 2032. “Het zijn allemaal zeer zware dossiers die financieel doorwegen, maar we kunnen met een gerust hart zeggen dat de belastingen en de opcentiemen niet zullen stijgen voor Oostkamp”, weet de burgemeester te vertellen. Hij maakte wel de opmerking dat Oostkamp per inwoners maar 200 euro krijgt van de hogere overheid, daar waar het Vlaamse gemiddelde op 400 ligt met een uitschieter in Antwerpen van 1400 euro. “Dit scheelt voor Oostkamp toch 30 miljoen euro verspreid over 6 jaar, maar we werken er hard aan om dit aan te kaarten en in evenwicht te brengen.”

Na de toespraak konden de aanwezigen genieten van de Oostkampse Pal-Ale van brouwerij Stokhove uit Waardamme en heerlijke soep die gemaakt en geserveerd werd door de mensen van Kadet, het restaurant gevestigd in de sociale hub in de Stationstraat in Oostkamp. (GST)