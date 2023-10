Oostkamp communiceert via digitale informatieborden

Sinds eind oktober staan er op twee locatie in gemeente Oostkamp nieuwe digitale lnfoborden. Deze LED-schermen worden voor de helft opgevuld door de gemeente met Informatieve boodschappen en voor de andere helft door handelaren uit Oostkamp met commerciële boodschappen.

Gemeente Oostkamp zet volop in op het informeren van en communiceren met de inwoners. Communicatie in het straatbeeld is daarvan een belangrijk onderdeel. Daarom werden er eind oktober twee digitale infobroden geplaatst, één in de Brugsestraat in centrum Oostkamp en één in de Sint-Elooisstraat in Ruddervoorde. De samenwerking met City Screens werd reeds geruime tijd goedgekeurd in de gemeenteraad.

Dit bedrijf ontzorgt de gemeente over de volledige lijn, het betaalt, levert, plaatst en onderhoud de schermen maar stelt ook een online beheersplatform ter beschikking van de gemeente. Elk krijgt de helft van de zendtijd. Elke zes seconden is op de LED-schermen een nieuwe afbeelding te zien. Hierbij wordt een commerciële boodschap telkens afgewisseld met een gemeentelijke boodschap. De gemeentelijke info gaat van extra bekendmaking van activiteiten en evenementen tot informatie over hinder op het openbaar terrein.

De schermen kunnen ook ingezet worden voor communicatie bij noodsituaties. De eerste gemeentelijke boodschappen waren de aankondiging van de Reveil op 1 november op de begraafplaats in Oostkamp, een boodschap voor de wekelijke marktdag maar ook een aansporing om lokaal te kopen en de boodschap waar de gemeente Oostkamp op sociale media actief is. Tot eind november is de zendtijd volledig voor de gemeente. Begin november zal City Screens Oostkampse handelaren contacteren met de vraag of ze willen adverteren op de digitale infoborden. De advertenties zullen ten vroegste vanaf 1 december verschijnen. (GST)