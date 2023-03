Oostkamp bedankt zijn vrijwilligers

Tijdens de week van de vrijwilliger is het voor de gemeente Oostkamp het moment om die vrijwilligers een extra dankjewel te geven voor hun hulp en inzet binnen de werking van de 300 verenigingen die Oostkamp rijk is. Daarmee zijn ze volgens de burgemeester de drijvende kracht van een warm Oostkamp en is hun inzet goud waard.

Het is niet voor niets dat Oostkamp zich een warme gemeente mag noemen, een plek waar het goed wonen is en waar mensen zorgen voor elkaar. De talloze vrijwilligers dragen daar dag in dag uit hun steentje aan bij. Ze helpen met het opdienen van maaltijden in het lokale dienstencentrum, zorgen voor vervoer van minder mobiele personen maar helpen ook anderstaligen om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.

Daarnaast zijn er nog veel mensen die zich inzetten om alle verenigingen binnen Oostkamp draaiende te houden. Om al deze vrijwilligers te bedanken organiseert de gemeente vier bedankingsmomenten.

Elk jaar worden vrijwilligers in de kijker gezet tijdens de week van de vrijwilliger, dit jaar van 25 februari tot 5 maart. Oostkamp gaat nu een stapje verder en roept de maand maart uit tot maand van de vrijwilligers.

Vrijdag was de eerste van de vier gelegenheden waarop de gemeente zijn vrijwilligers ontving met een hapje en een drankje. De grote opkomst in zaal De Wara in Waardamme toont dat dit initiatief gesmaakt werd door de vrijwilligers.

(GST)