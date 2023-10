Oostkamp bakt en verkoopt cupcakes voor alzheimeronderzoek

Dienstencentra De Leuning uit Ruddervoorde en de Stip uit Oostkamp bakten vandaag, woensdag, samen met lunchbar Cadet uit de Stationsstraat in Oostkamp cupcakes. Ze deden dit ten voordele van het alzheimeronderzoek. De cupcake-actie kadert namelijk in de nationale campagne #BakeWithLove die op 21 september van start ging en nog loopt tot eind december.

Nationale campagne

Eén op vijf Belgen zal een vorm van dementie ontwikkelen, maar gelukkig komt het onderzoek naar dementie steeds meer in een stroomversnelling. #BakeWithLove is een nationale campagne ten voordele van het Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen, genezen en behandelen van de ziekte van alzheimer. De dienstencentra De Leuning en de Stip, beiden verbonden aan RVT Ter Luchte en aan RVT Sint Jozef hebben dagelijks ook te maken met bewoners die een vorm van dementie vertonen en hebben daarom samen met lunchbar Cadet, een afdeling van de Kade die mensen met ontwikkelingsproblemen of een beperking begeleidt, besloten om cupcakes te bakken en te verkopen om het onderzoek te steunen.

Nieuw dit jaar is dat Vlaamse burgemeesters zich inzetten voor de actie #BakeWithLove. Door samen met de bewoners van de woonzorgcentra cupcakes of andere lekkernijen te bakken en deze te verkopen willen ze niet alleen geld voor onderzoek en opleiding inzamelen, maar ook aandacht schenken aan mensen met alzheimer of een andere vorm van dementie. Daarom kwam burgemeester Jan de Keyser in het sociale restaurant Cadet woensdagvoormiddag mee bakken.

De cupcakes zullen op donderdag 19 oktober verkocht worden ten voordele van het alzheimeronderzoek in de lunchbar Cadet en in de dienstencentra De Leuning en De Stip. (GST)