Oosthof De Schelver ook via netwerk 100% Hoeveproducten

Op Oosthof De Schelver langs de Bruzolestraat in Loker worden verse seizoengroenten en aardappelen geteeld en verkocht. Dit wordt nu ook ondersteund door de provincie West-Vlaanderen via het netwerk 100% Hoeveproducten

Al enkele jaren telen uitbaters Elie Verfaillie (39) en Sandra Vandoolaeghe (33) er een 40-tal seizoensgebonden groenten- en fruitsoorten. De naam voor de hoevewinkel namen Sandra en Elie over van de ouders van Elie. “De boerderij wordt al vele jaren zo genoemd en staat zo vermeld op officiële documenten. Gestart met aardappelen worden nu een 40-tal seizoensgebonden groenten- en fruitsoorten geteeld en verkocht. “Het hele jaar door zijn er aardappelen en ajuin te verkrijgen, tijdens de winter de typische wintergroenten zoals prei, wortel, knolselder, … en in de zomer de heerlijke sappige tomaten, knapperige slasoorten, komkommers, paprika’s en courgettes maar ook bloemkool, broccoli, meloen, aubergine en tal van verse tuinkruiden. Kortom alles om in combinatie met de andere producten een heerlijke verse maaltijd te voorschijn te toveren.”

Je kan terecht in de hoevewinkel, maar er worden ook pakketten verdeeld via Liason Heuvelland en Koket. “Toen we startten met de winkel waren onze klanten verrast over het aanbod omdat we seizoensgebonden werken. Ondertussen zijn de klanten onze werkwijze gewoon en nu krijgen we dus ook ondersteuning van de provincie.” (MDN)