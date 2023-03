Oostenrijkse gynaecologe ziet straks haar wereldrecord verbroken Matthieu Bonne: “Ik zou zo blij zijn als hij slaagt!”

In Arizona staat ultrasporter Matthieu Bonne uit Bredene op een zucht van het wereldrecord afstand fietsen in 7 dagen. Dat record staat vandaag nog op naam van Alexandra Meixner (51), een gynaecologe uit Oostendrijk. Qua sportieve prestaties en straf levensverhaal hoeft ze allerminst onder te doen voor Bonne.

Alexandra Meixner – Xandi voor de vrienden – runt in het noorden van Oostenrijk haar eigen praktijk. De gynaecologe is 51 jaar en bijzonder sportief aangelegd. Dat was nochtans niet altijd zo. Sport werd pas een belangrijk onderdeel van haar leven rond haar dertigste, toen het afraakte met haar toenmalig lief. Die vond dat ze iets te obsessief bezig was met haar gewicht en… kuisen. Uit liefdesverdriet stortte ze zich op chocolade en cake, waardoor ze op korte tijd tien kilo aan kwam. Om dat te compenseren begon ze te lopen en koos ze voor de afstand van 10 kilometer. Op een gegeven moment verdwaalde ze en liep ze dubbel zo veel. Maar dat was onrechtstreeks een motivatie om steeds verder te lopen. Ze liep marathons en schakelde over naar de Iron Man. Dat was in 2008. Sindsdien blijft ze maar haar grenzen verleggen.

Fietsen doorheen de VS

Op vandaag heeft ze zes wereldrecords op haar naam staan. In 2018 deed ze vijf Iron Mans op rij, terwijl ze vorig jaar het wereldrecord haalde voor de Deca Day, waarbij ze tien dagen na elkaar een Iron Man vervolmaakte. Een jaar eerder, van half augustus tot half september 2021 fietste ze op een maand tijd exact 13.333,33 kilometer. Daarvoor deed ze mee aan de Race Across America, waarbij ze van West- naar Oost-Amerika fietste in minder dan 12 dagen tijd. Ze deed nog eens hetzelfde in Australië, waarbij ze de snelste vrouw ooit was. Regelmatig zamelt ze ook geld in met haar acties, voor kinderen met een hartziekte.

Alexandra tijdens de Race Across America. Ze heeft al plannen voor een nieuw wereldrecord. © GF

In mei 2022 pakte ze nog een record: dat van de langste afstand fietsen in zeven dagen tijd. Dat deed ze niet alleen, maar met haar trainingspartner Josef Aigner. Alexandra raakte naar eigen zeggen geïnspireerd door Amanda Coker. De Amerikaanse was amper de 20 gepasseerd toen ze in 2016 erin slaagde om 139.326 kilometer te fietsen op een jaar tijd. Jawel, een gemiddelde van 382 kilometer per dag dus. “Dat record pakken was door tijds- en geldgebrek slechts een droom, maar ik raakte wel geïnteresseerd in dat ander record: dat van de langste afstand fietsen op een maand tijd”, aldus Alexandra. De HMMR, of highest monthly mileage record, werd in 2021 verbroken door Alexandra met maar liefst 400 kilometer extra op het vorige record. “Dat was zo tof om te doen, dat ik een paar maanden later besloot dat ander record aan te pakken: dat van de langste afstand fietsen op een week tijd. De steun van mijn team en supporters was fantastisch.”

Aangenaam verrast

Op 7 mei vorig jaar had ze het dus te pakken, samen met haar trainingspartner. Die heeft het record op zijn naam voor snelste man, met 3.502 kilometer op een week tijd. Alexandra deed er 3.953 kilometer en is daarmee de snelste vrouw en wereldrecordhouder tout court. Het is dat record dat Matthieu nu wil pakken.

Alexandra Meixner is aangenaam verrast als we contact met haar opnemen. “Ik had nog niet van Matthieu gehoord, maar ik heb hem snel opgezocht op Google en ik ben meer dan onder de indruk. Een fascinerende atleet!”

Meixner kijkt dankbaar terug op haar wereldrecordpoging. “Het was zo’n onvergetelijke ervaring en ik had de tijd van mijn leven! Veel van mijn supporters – ze reden voor mij om me uit de wind te zetten – maakten toen grapjes dat ze hoopten dat iemand mijn record zou breken zodat ze zo snel mogelijk weer mee konden fietsen.”

(lees verder onder de foto)

Matthieu Bonne is goed op weg om het wereldrecord te pakken. © Amandine Grulois Phototherapy

“Maar ik zou zó blij zijn voor Matthieu als hij slaagt en ik duim geweldig mee zodat hij zijn doel kan halen. Op een veilige manier en met natuurlijk zo veel plezier als ik er zelf aan beleefd heb! En nee, ik zou niet ontgoocheld zijn. Met mijn leeftijd was ik er al zeker van dat er andere atleten mijn records zouden pakken. Voor mij is zo’n wereldrecord niet zozeer het belangrijkste, maar wel het plezier dat ik beleef om mijn doelen te bereiken. Maar als er een geldprijs aan zou hangen, zou ik dat record wel misschien proberen terug te pakken.” (lacht)

Double Deca

Zelf zit Alexandra niet stil. “In augustus wil ik gaan voor de Double Deca. Dat is 76 kilometer zwemmen, 3.600 kilometer fietsen en 844 kilometer lopen. Of ik dit record zou terugpakken van Matthieu? Ik weet het niet. Ik dacht er eerst aan om dat maandrecord in 2024 opnieuw scherp te stellen, maar dan niet in Oostenrijk, waar ik de helft van de tijd slecht weer had.”

Alexandra heeft tenslotte nog bemoedigende woorden voor de atleet uit Bredene: “Matthieu, ik wens je sterke benen en een sterke geest, geen fysieke problemen en vooral een fijne tijd. Hou je goed en hou het veilig. En als je kan, pak die 4.000 kilometer! Ik duim mee!”