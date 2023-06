Oostendse ziekenhuisfusie nadert: “De grootste uitdaging: een tekort aan personeel”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) heeft op de Oostendse gemeenteraad een stand van zaken gegeven in verband met de fusie van de Oostendse ziekenhuizen, die in november een feit zal zijn. Hij verzekert daarbij dat alle personeelsleden hun loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen behouden. De dienstverlening zal ook tijdens de overgang begin november gegarandeerd blijven.

Patrick De Vyt (Vlaams Belang) en John Crombez (Vooruit) uitten tijdens de gemeenteraad hun bezorgdheid over de fusie van de Oostendse ziekenhuizen. De burgemeester gaf daarom een uitgebreide stand van zaken over de fusie die al binnen enkele maanden doorgaat. “Ik heb alle begrip voor de mensen die vragen hebben en de onzekerheid die ze voelen. We zullen niet toelaten dat iemand er op achteruitgaat op vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden. Daar zal niet aan geraakt worden”, herhaalde Tommelein meermaals.

Er zullen volgens de burgervader geen afdelingen gesloten worden. “Er zullen wel afdelingen verschuiven. We gaan naar een tweecampusmodel en daarbinnen zullen er verschuivingen zijn in de afdelingen. Alle personeelsleden zullen ook in AZ Oostende kunnen blijven werken. De grootste uitdaging zal zijn dat er een tekort is aan personeel. Niemand moet dus vrezen voor zijn job, want ook bij niet-zorgpersoneel zijn er mensen tekort in de sector. Bij 95 procent van de medewerkers zal er aan de functie ook niets gewijzigd worden. Een verschuiving is wel mogelijk, maar daarbij wordt rekening gehouden met de competenties en ervaring van het personeelslid. Als je een nieuwe constructie maakt, dan is het logisch dat niet iedereen krak hetzelfde kan blijven doen als wat ze deden.” Het gezondheidsaanbod blijft volgens Tommelein ook behouden. “Wat Damiaan en Serruys vandaag niet kunnen, zal wel kunnen bij AZ Oostende.”

Nooit volledig dicht

In november is de fusie al een feit en dat wordt achter de schermen grondig voorbereid. “Het AZ Sint-Jan is bezig met een stappenplan om het Serruys los te laten, ondertussen is AZ Oostende bezig met een stappenplan voor de fusie van beide ziekenhuizen. Die plannen moeten in juli klaar zijn en worden daarna samengevoegd en bijgestuurd waar nodig. Sowieso blijft de dienstverlening ook tijdens de overgang gewaarborgd. Op basis van de huidige kennis blijkt dat het ziekenhuis op geen enkel moment volledig zal moeten gesloten worden. Om voldoende capaciteit te hebben zullen er tijdens de overgang afspraken gemaakt worden met omliggende ziekenhuizen. We zullen dat niet perse nodig hebben maar dit wordt gedaan voor de veiligheid. De patiënten zullen geen discontinuïteit ervaren.”

Er waren ondertussen al enkele evenementen voor het personeel van beide campussen. “We hebben begrip dat dergelijke grote operatie onzekerheid met zich meebrengt. We hebben daarom al twee evenementen georganiseerd waarbij alle medewerkers van beide ziekenhuizen uitgenodigd waren. Vorige week kwamen zo meer dan 1.000 medewerkers af naar een aperitief. De sfeer was goed en we zien dat steeds meer personeelsleden aan deze events deelnemen.”

Financiële gevolgen

Oppositieraadslid John Crombez is al langer bezorgd over de financiële gevolgen van de defusie met AZ Sint-Jan. Tot op vandaag is nog altijd niet duidelijk welke kosten de operatie met zich zal meebrengen voor de stad. “De afhandeling van de kosten en baten is nog niet rond”, bevestigde Tommelein. “We laten ons begeleiden door experten op verschillende vlakken. We zijn als AV Serruys vragende partij om in overleg te gaan. Er wordt nog niet op deze vraag ingegaan. We hopen hier een opening in te vinden. Als het eindoverleg nog niet is opgestart, kan je nog geen resultaten voorleggen. We hopen hier zo snel mogelijk duidelijkheid in te krijgen, dat moeten we zeker hebben tegen november 2023.”