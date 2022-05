Oostendse vuurtoren Lange Nelle ‘knipoogt’ tijdelijk minder fel

Zeker tot eind juni van dit jaar moeten de Oostendenaren en toeristen het vertrouwde vuurtorenlicht van Lange Nelle missen. Een aantal Fresnellenzen en de metalen structuur ervan zijn dringend aan een grondige restauratie toe.

Vanaf 17 mei zal de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust herstellingswerken uitvoeren aan de lenzen van de vuurtoren Lange Nelle in Oostende. Sommige van de glazen getrapte panelen van de fresnellenzen zijn beschadigd waardoor het licht zich minder ver verspreid in het nachtelijk duister.

Een kraan zal de beschadigde lenspanelen en de metalen structuur uit de lantaarn naar beneden brengen zodat de herstelling in optimale omstandigheden kan plaatsvinden.

“Tijdens de werken is het huidige licht gedoofd en plaatsen we een tijdelijk vuurtorenlicht, met name een armatuur met ingebouwde ledlamp en lens, in de lantaarn. Daardoor zal de lichtstraal minder ver dragen. Hierdoor beperken we de impact van deze operatie op de normale werking van het nautische baken. We gaan ervan uit dat de werken tegen de zomer afgerond zullen zijn,” zegt projectingenieur van de afdeling Scheepvaartbegeleiding Nick Goethals.

De drie schitteringen om de zeven seconden zullen we alvast niet moeten missen maar de lichtstraal zal minder ver dragen. De vuurtoren in Oostende staat er sinds 1949 en hoort bij het beschermd maritiem erfgoed. (ML)