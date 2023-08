Oostendse vrienden maken zich op voor legendarische langeafstandswedstrijd Parijs-Brest-Parijs: goed voor 1.220 km binnen 90 uur

Volgende week verschijnen Andy Georges, Stefaan Casier, Peter Pillen, Luc Thienpondt en Tom Vanderhoeght aan de start van de twintigste editie van Parijs-Brest-Parijs. Ze zullen 1.220 km afleggen en dat binnen 90 uur. De vijf zijn lid van de Oostendse fietsclub de N8RIDdERS, die eerder ook al heel wat speciale Stravaritten op hun conto konden schrijven.

Dat de N8RIDdERS geen ‘normale’ fietsclub is, bewijzen hun Strava-exploten. Zo fietsten ze reeds al de straten van Oostende in één rit en maken ze regelmatig tochten van enkele honderden kilometers om de Belgische kaart in te kleuren.

Legendarische langeafstandswedstrijd

Volgende week rijden vijf van hun leden de legendarische langeafstandswedstrijd Parijs-Brest-Parijs. De wedstrijd is aan zijn twintigste editie toe en wordt om de vier jaar georganiseerd. Er verschijnen ongeveer 8.000 internationale fietsers uit 71 landen aan de start in Rambouillet. “Iedereen start op zondag 20 augustus richting Brest voor de 1.220 km lange rit. Bij inschrijving moet je te kiezen uit 80, 84 of 90 uur. Dat laatste is het maximum aantal uren dat je krijgt om de 1.220 km en ongeveer 12.000 hoogtemeters af te leggen”, licht Tom Vanderhoeght, zaakvoerder van GinoBikes toe.

Er ging een uitgebreide voorbereiding aan het sportevenement vooraf. “Het jaar voorgaand aan Parijs-Brest-Parijs moet je een zo hoog mogelijk brevet rijden om te mogen registreren. De plaatsen om deel te nemen zijn immers heel gegeerd. Wij beslisten om rustig op te bouwen en te gaan voor een superrandonneur. Deze titel krijg je als je tijdens een jaar een kwalificatierit van 200, 300, 400 en 600 km met succes weet te rijden. In totaal reed ik acht ritten, goed voor 2.498 km.”

Weinig slaap

Tijdens de wedstrijd moeten de deelnemers ook nog eens alles zelf voorzien. “Dat wil zeggen dat je zelf moet zorgen voor eten, drinken, pechverhelping tot slapen. Onderweg zijn er verschillende checkpoints waar je een stempel dient te halen en waar je kan eten en eventueel een korte powernap doen. Veel slapen zit er weliswaar niet in want tijdens het langeafstandsfietsen is het zaak om je pauzes zo kort mogelijk te houden om de tijdslimiet van 90 uur niet in gedrang te brengen”, zegt Tom nog.

Vakantie

Als alles goed gaat, zullen de N8RIDdERS donderdagmiddag 24 augustus, na aankomst in Rambouillet, kunnen genieten van een goed middagdutje. Tom zelf is al vertrokken richting de startlijn en dat… met de fiets. De fietsfanaat is ook zaakvoerder van fietsenwinkel GinoBikes. “Ik combineer deze wedstrijd met onze jaarlijkse fietsvakantie. We zijn nu vertrokken met ons gezin van Oostende naar Parijs/Rambouillet en zullen na het event ook terugfietsen naar huis.”