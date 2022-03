Oostendse vastgoedmakelaars organiseren eerste golftornooi: “Spaans golfparadijs in Oostende”

Golfbaan Wellington langs de Nieuwpoortsesteenweg wordt de locatie van de eerste Holiday-Estate Cup op zondag 10 april. Initiatiefnemers Shaun Delcour (36) en Stephanie Renty (31) van vastgoedkantoor Renty-Vanhoutte en Holiday-Estate willen zo een stukje Spaans golfparadijs naar Vlaanderen halen.

Vlaanderen telt meer dan 77.000 actieve golfers en dat zijn er meer dan ooit. De coronacrisis maakte de sport in Vlaanderen en ver daarbuiten populairder dan ooit. Alle golfclubs in de regio krijgen meer vraag dan ooit om lidmaatschappen goed te keuren. Net dat leek voor Oostendenaars Shaun en Stephanie het moment om een nieuwe cup in het leven te roepen.

“Met ons vastgoedkantoor zijn we heel sterk aanwezig in de Spaanse regio’s en meer bepaald in de Costa Blanca”, vertelt Shaun. “Heel veel golfliefhebbers brengen daar ook de koudste wintermaanden door. Logisch ook, want de zon schijnt er meer dan driehonderd dagen per jaar. De omstandigheden om er te golfen, zijn er dan ook ideaal.”

Volgens Shaun liggen de beste greens – zo wordt een golfterrein genoemd – in de Costa Blanca. “Maar dat betekent niet dat we een stukje Spaans golfparadijs niet naar Oostende kunnen halen”, vervolgt Shaun, die zelf ook een fervent golfliefhebber is. “Met de Holiday-Estate Cup focussen we ons enerzijds op de golfliefhebber, maar het is tevens een uitstekend netwerkevent voor Oostendenaars. Heel wat lokale bedrijven duwen mee aan de kar in de vorm van sponsoring.”

Drie passies

“Mensen verbinden is ons vak en daar koppelen we dan ook graag onze hobby aan”, vult Stephanie aan. “Het brengt meteen ook onze drie passies samen: Costa Blanca, golfen en ons geliefd Oostende.”

Inschrijven voor de nieuwe golfcup kan vanaf 12 maart via de websites i-golf.be of www.wellingtongolf.be. Elke deelnemer maakt kans op een verblijf in een luxe villa met zwembad ter waarde van 2.000 euro, op honderd meter van het golfresort Oliva Nova in Spanje.

