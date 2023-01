Oostendse taxichauffeurs houden zich niet altijd aan tarieven: “Toen ik met de politie dreigde, zakte de prijs”

Sinds maart 2022 is er een nieuwe stedelijke verordening waarbij taxibedrijven hun eigen tarieven mogen bepalen. Daar zijn echter wat regels rond en nu blijkt dat niet iedereen zich aan die regels houdt. Zo betalen sommige mensen naar eigen zeggen teveel en wordt de taximeter niet altijd gebruikt.

Eind maart liet Stad Oostende in een nieuwe stedelijke verordening voor taxi’s opnemen dat taxibedrijven voortaan zelf hun tarief konden bepalen. Daarnaast geldt sindsdien een maximumtarief van 15 euro tijdens de nachtelijke uren. Maar er is één vereiste: het tarief moet aangebracht worden aan de achterzijde van de voorste passagierszetel en aan de achterruit. De aangeduide tarieven moeten overeenstemmen met het tarief op de taximeter. Alleen blijkt niet elke taxichauffeur zich aan de vooropgestelde prijzen te houden en vaak wordt de taximeter gewoon niet gebruikt.

Hogere prijzen

“Na een avondje uit wou ik een taxi nemen”, zegt I.D. uit Oostende. “Toen we thuis aangekomen waren, vroeg de taxichauffeur mij meer. Ik kreeg een uitleg te horen dat de prijzen door corona opgeslagen waren en dat ze meer mochten vragen. De taxibedrijven die al lang bestaan doen niet mee aan die praktijken. Ik heb het betrokken bedrijf de dag erop nog een mail gestuurd, maar kreeg nooit antwoord.”

Een andere vrouw betaalde meer dan de maximumprijs van 15 euro tijdens de nachtelijke uren. “Ik werkte afgelopen zomer op de Paulusfeesten en nam een taxi aan het Marie-Joséplein”, vertelt C.C. “De taxichauffeur zei me dat het 20 euro zou kosten van het plein tot aan het Kennedyrondpunt. Dat is eigenlijk 5 euro te veel. 20 euro was echter zijn prijs en aangezien ik naar huis wou, heb ik dan ook maar zijn prijs betaald. Een andere keer stak die zelfs zijn meter niet aan. Ik moest 25 euro betalen voor een traject die me normaal iets meer dan 10 euro zou kosten. Toen ik ermee dreigde om de politie te bellen, zakte de chauffeur zijn prijs naar 15 euro.” Ook bij C.C. klinkt het dat het om enkelingen gaat en dat de grotere bedrijven zich aan de prijs houden.

Geregel klachten

“Ook wij krijgen geregeld mails met klachten”, vertelt Barbara Goderis, voorzitter van Taxibond Oostende. “De tarieven in de meters zijn bij iedereen gelijk en iedereen moet zich daaraan houden. Er zijn echter taxi’s die een vergunning hebben voor een standplaats en ook taxi’s die dat niet hebben. Die straattaxi’s zijn minder gemakkelijk te controleren.”

Bevoegd schepen, Hina Bhatti (Open VLD): “We hebben eind maart 2022 beslist om niet meer tussen te komen inzake de tarieven overdag en daarbij werd ook een plafond ingesteld van 15 euro tussen middernacht en 6 uur”, zegt ze. “Dat betekent echter niet dat er voor elke rit 15 euro moet gevraagd worden, maar dat dat bedrag wel het plafond is. Maar er zijn enkele regels waaraan de taxi-uitbater moet voldoen. De tarieven moeten worden geafficheerd. Stap je in een taxi en je stelt vast dat die tarieven niet geafficheerd werden, dan kan je dat melden aan de chauffeur. De politie houdt ook controles op de regelgeving. Zo werden er al enkele gerichte controles uitgevoerd, waarbij enkele overtredingen werden vastgesteld. Er werden dan ook boetes uitgeschreven. We zullen ook in de toekomst kort op de bal spelen en handhaven waar nodig.”