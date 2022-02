Oostendse stadsarbeiders André en Michi trekken vuilniszakken open met Guga Baúl in ‘De Vuilste Jobs VIPS’

Oostendenaren André De Mets (58) en Michi Rouzée (27) zijn sinds 1 februari op VTM GO te zien in ‘De Vuilste Jobs VIPS’. Samen met die andere Oostendenaar Guga Baúl trekt het duo de straten van Oostende in om te controleren op te vroeg buiten gezette afvalzakken. “Op zich valt dat allemaal wel mee”, vinden ze.

In De Vuilste Jobs VIPS wagen bekende Vlamingen zich aan een job die ze anders wellicht nooit van hun leven zouden doen. Eerder kwamen Andy Peelman, Celine Van Ouytsel, Nathalie Meskens en Klaasje Meijer al aan de beurt. In de vijfde aflevering, nu te zien op de gratis online video-on-demand-service VTM GO, trekt Guga Baúl tijdens avonduren op pad met twee werknemers van de dienst Openbaar Domein van de stad. Samen gaan ze op zoek naar namen van mensen die hun afval te vroeg buiten plaatsten. Via onder andere enveloppes of kasticketjes van winkels kan het afval gelinkt worden aan de overtreder. Die krijgt vervolgens een boete.

Job als een ander

André werkt sinds drie jaar bij de stad en was vroeger kok. “Ik werkte in verschillende keukens in Oostende en ook in het buitenland”, zegt hij. “Toen ik 55 jaar was, wou ik het rustiger aan doen. Niet dat we aan de stad niet moeten werken, maar ik wou vooral geen weekend- en avondwerk meer. Normaal veeg ik de straten schoon, maar soms krijgen we de kans mee te gaan op ronde, zoals die avond met Guga.”

Michi werk een vijftal jaar voor de Stad en werkt voornamelijk voor de riooldienst. “Ach, het is een job als een ander”, zegt hij. “Als we maar kunnen werken. Veel mensen hebben geen job, dat is al veel erger. Wat mijn voornaamste taken zijn? Beerputten ledigen, riolen kuisen. Dat stinkt ja, maar wij ruiken dat niet meer.”

Avondje uit

Michi en Andre genoten van het ‘avondje uit’ met de Oostendse komiek. “Guga is een toffe man”, beamen beiden. “Eigenlijk is hij een mens zoals jij en ik. Hij werd zelfs even emotioneel toen we door de Mariakerkelaan reden. Zijn oma woonde er tot voor kort en hij toonde ons waar. Je merkt dat hij Oostendenaar is. Maar hij had het bij momenten moeilijk met het feit dat hij mensen moest linken aan het afval, omdat hij wist dat ze dan een boete kregen. En gelijk heeft hij: niemand betaalt graag boetes. Ook wij niet. Maar als er niet gecontroleerd wordt, doet iedereen zijn goesting en ziet de stad eruit als een grote vuilnisbelt. Dat willen we allemaal vermijden, toch? Hoe dan ook, het was een leuke avond. We hebben ons goed geamuseerd. Guga liet nu en dan een van zijn typetjes horen. Een geslaagde avond om nog dikwijls op terug te blikken.”

De aflevering met de drie Oostendenaars is te bekijken VTM GO.