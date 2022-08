Oostendse spookrijder (31) kampte al jarenlang met psychoses

De 31-jarige Oostendenaar die zaterdag al spookrijdend inreed op een camper op de A10 in Zandvoorde, vocht al jarenlang tegen psychoses. Volgens zijn oom reed de dertiger bewust in de verkeerde richting de snelweg op, nadat hij bij z’n moeder een psychose had gekregen. “Hij had hulp gezocht, maar heeft die niet gekregen”, vertelt de man.

De Oostendenaar reed zaterdag even na 11.30 uur de A10-snelweg op in Zandvoorde. Hij deed dat in de verkeerde richting en dat had desastreuze gevolgen. De 31-jarige man was nog maar een honderdtal meter ver, toen hij frontaal inreed op een camper die richting Oostende aan het rijden was. De klap was ongemeen hard. De camper spatte uiteen en kwam in de grasberm terecht. De drie inzittenden, twee volwassenen en een kind uit Harelbeke, moesten door de brandweer bevrijd worden. Ze werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar het levensgevaar was zaterdag in de loop van de namiddag geweken.

Psychoses

Voor de spookrijder kwam alle hulp te laat. Hij stierf ter plaatse. De man was volgens zijn oom vlak voor het ongeval immers nog bij z’n moeder geweest. “Hij heeft bij z’n moeder een psychose gekregen en heeft daar alles stuk geslagen”, zegt de man. “Hij is weggereden met de wagen en de rest van de tragedie is gekend… Het moest allemaal niet meer voor hem. Iedereen moest hem gerust laten.” De Oostendenaar kampte volgens z’n familie al jarenlang met psychoses. “Hij kreeg daar de nodige begeleiding voor. Maar vrijdag werd die begeleiding een tijdje stopgezet, omdat hij met z’n eigen wagen naar de instelling was gereden. Dat was niet volgens de gemaakte afspraken. Mijn neef is daarna naar de spoeddienst gereden in Oostende om hulp te vragen, maar daar stuurden ze hem door naar de politie. Bij de politie werd hij nog eens doorgestuurd naar de dokter van wacht. Hij heeft dus wel degelijk hulp gevraagd, maar heeft die niet gekregen.”

Zware medicatie

Volgens z’n familie was de spookrijder op het moment van de botsing onder invloed van zware medicijnen. “Het is gewoon gruwelijk, maar hij heeft deze ravage echt niet gewild. Mijn neef was een goeie, brave jongen met het hart op de juiste plaats. Hij stond altijd klaar om iedereen te helpen die dat nodig had. Niemand kan iets slecht over hem zeggen. Het is vreselijk voor die inzittenden van de camper. Wij willen onze steun betuigen aan hen. We hopen dat ze volledig herstellen.” De lokale politie van Oostende zegt dat er vrijdag geen concrete interventie werd teruggevonden met betrekking tot de 31-jarige Oostendenaar.

“In het algemeen vervullen wij een doorverwijsfunctie”, zegt woordvoerder Timmy Van Assche. “Indien iemand dringend medische hulp nodig heeft, zullen we uiteraard meteen tussenkomen of de hulpdiensten opbellen. Ook als we een telefoontje in die zin krijgen, zullen we op die manier reageren. In bepaalde gevallen is het inderdaad zo dat we doorverwijzen naar de huisarts. Omdat zij meestal de vertrouwenspersoon zijn van de persoon die hulp vraagt.” (SDV)