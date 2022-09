Oostendse Sara is Belgisch kampioene bodypainting

De Oostendse Sara Desangere (36) is Belgisch kampioene bodypainting geworden tijdens het open Belgisch kampioenschap in Puurs. “Geld verdien je er niet mee, maar het idee dat ik nu de beste van België ben is voor mij al voldoende”, zegt ze trots.

De deelnemers – en dat waren er een twintigtal uit ons eigen land, Frankrijk en Nederland – kregen tijdens het Belgisch kampioenschap zes uur de tijd om hun model te bodypainten in het thema ‘Environment’. De deelnemers moesten een eigen concept bedenken rond het thema. “Op dat concept krijg je al punten, maar ook op onder andere compositie en totale look”, vertelt Sara. “Je hebt eigenlijk zes uur de tijd om je eigen model van kop tot teen te bedekken met paint. Intensief is het zeker. Zes uur lijkt lang, maar uiteindelijk wordt het toch nipt. De wedstrijd in Puurs is echter wel uniek in zijn soort, want de verzorging is er super. We kregen broodjes en ons water werd geregeld ververst. Als je zelf heen en weer zou moeten lopen om je water te verversen, zoals dat bij vele wedstrijden het geval is, dan haal je het niet.”

Vooral voor de eer

Sara Desangere is sinds twaalf jaar kunstleerkracht in het Ensorinstituut in Oostende. Het schminken en kunst op zich, zit al veel langer in haar lijf. “Op mijn tiende nam ik al het schminkpaletje van mijn neef af dat hij voor zijn verjaardag had gekregen om iedereen op het feestje te schminken”, herinnert Sara zich nog. “Sindsdien ben ik er niet meer mee gestopt. Ik deed jarenlang kindergrime op het speelplein in Oudenburg, op feestjes en op CM-kampen. In 2017 leerde ik de wereld van het bodypainten kennen. In 2018 nam ik voor het eerst deel aan het Belgisch kampioenschap en werd ik derde, in 2019 werd ik tweede. En dan kwam het coronavirus opzetten zodat er twee jaar geen kampioenschap werd georganiseerd. Het gaf me tijd om te oefenen en om mijn hobby, want zo kan je het wel noemen, verder te ontwikkelen. Met het resultaat van het afgelopen kampioenschap als gevolg.”

Sara Desangere is trots op haar trofee. © JRO

Sara werd Belgisch kampioene bodypainten. Maar dat is volgens haar vooral voor de eer. “Geld verdien je er alvast niet mee”, duidt ze. “Het idee dat ik nu de beste van België ben, is voor mij al voldoende. Hoeveel het kost om een model van kop tot teen te painten, inclusief accessoires ? Je mag toch rekenen op zo’n 100 euro. Kosten die je zelf moet maken en die je op geen enkele manier kan terugverdienen. De modellen hoeven we gelukkig niet te betalen. Elke bodypainter heeft meestal een poule waar hij of zij uit kan vissen. Het model waarmee ik Belgisch kampioene werd is Sarie Verheughe (27). Sarie mag toch wel een van de beste modellen genoemd worden. Het belangrijkste als model is om de paint vol zelfvertrouwen tot leven te brengen en daar is ze steengoed in. Of het simpel is om modellen te vinden in de huidige preutse maatschappij? Dat is niet altijd even simpel, zeker niet voor beginnende artiesten, maar eens je je weg vindt, valt dat wel mee. Ik werk ook meestal met dezelfde modellen.”

Of Sara nog een stap hoger wil gaan? “Ik ben wel een competitief beestje, maar om nu te zeggen dat ik wil deelnemen aan Europese- of zelfs wereldkampioenschappen… Ik weet het niet. Het vergt een grote investering. Het is en blijft een hobby, maar wel een dure. Zo doe ik hier en daar kindergrime op feestjes en zo probeer ik mijn hobby te bekostigen. We zien wel wat de toekomst brengt”, besluit Sara.