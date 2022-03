Oostendse Rotary Ter Streep zet zich in voor Oekraïne

Rotary Ter Streep, 55 leden met lokaal de jachtclub, organiseerde heel het weekend een inzamelactie in de bedrijfsgebouwen van FAG, bij Jos Ghesquière, lid van de vereniging die zijn gebouwen ter beschikking stelde. Het humanitaire doel is hulpgoederen inzamelen voor een doorgroeihuis in Polen, waar de plaatselijke Rotaryclub de coördinatie op zich neemt.

Heel wat Oostendenaars reageerden spontaan op de boodschap en lieten hun hart spreken. Sommige mensen kwamen tot drie keer toe aanrijden met kleren, speelgoed, levensmiddelen en beddengoed. De mensen van Rotary Ter Streep zijn zeer tevreden over hun actie. Deze week vertrekken twee vrachtwagens met 40 paletten vol nuttige producten voor het doorgroeihuis in Polen.

Voor het goede doel

Sophie Bulcke, 62 jaar en 35 jaar zaakvoerster van NV Lithobeton kwam drie keer langs om goederen binnen te leveren.

“Ik kom naar hier om het goede doel te steunen. Ik weet dat alles rechtstreeks gaat naar mensen die het keihard nodig hebben. Ik schenk het met veel plezier. Het zijn kleren, speelgoed, lakens, handdoeken, donsdekens, pampers, alles wat mensen in nood dringend kunnen gebruiken.”

An Pauwels (46), ex-zaakvoerster van Leffe Café en Leffe Beach werkt nu op het economaat van GO! KA Pegasus, kwam ook haar steun betuigen.

“Er zijn door die oorlog, veel mensen op de dool in Europa en ik vond de inzamelactie een mooi initiatief van Rotary Ter Streep. Er is veel nood en ik had veel spullen en hulpgoederen liggen. Daarom heb ik, al wat ik niet meer nodig had, naar hier gebracht. ’t Is voor het goede doel!”

40 paletten

Opticien Mieke De Bruycker, reeds vier jaar actief bij Rotary Oostende, gaf ons wat meer uitleg. “We mogen er niet aan denken dat er ook bij ons oorlog uitbreekt. Daarom staan wij als serviceclub klaar om te helpen. Ik heb een Oekraïnse vriendin en in de Poolse stad Lublin zijn er drie Rotaryclubs. In het doorgroeihuis in Polen worden 500 vluchtelingen opgevangen. De vrouwen en de kinderen komen er een paar dagen tot rust en krijgen een overlevingspakket vooraleer ze verder vluchten van de oorlogsgruwel waarmee hun land Oekraïne nu te kampen heeft.

We waren bijzonder getroffen door dat project en we gaven reeds 5.000 euro. Onmiddellijk hebben we ook besloten om hulpgoederen in te zamelen voor het doorgroeihuis. Zaterdag waren we hier van 14 tot 18u., op zondag van 10 tot 14u. De solidariteit van de Oostendenaars is enorm. We kregen dekens, voeding, kinderkledij, speelgoed, verzorgingsproducten, schoenen, een iPad en zelfs 4.000 euro aan giften. De zaakvoerders van Horeca Totaal deden ook een schenking. Een gesponsorde vrachtwagen vertrekt dinsdag of woensdag richting Polen met 40 paletten aan hulpgoederen.”

