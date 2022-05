Oostendse reders leggen bloemen neer op plaats waar hun werknemer twee jaar geleden verongelukte: “We zitten nog steeds met vragen”

Het nieuws dat de 37-jarige visser Andy omgekomen was tijdens een ongeval aan land, sloeg bij de vissersgemeenschap in als een bom. Andy reed op die fatale 6de mei 2020 met zijn heftruck in het water. De reder van het schip waarvoor hij aan op dat moment aan het werk was en een collega van Andy, legden bloemen neer op de plaats waar hij het leven liet. “We zullen hem nooit vergeten.”

Twee jaar geleden is het ondertussen dat Andy op onverklaarbare wijze met zijn heftruck in het Visserijdok langs de Hendrik Baelskaai sukkelde. Op 6 mei 2020 was Andy aan het werk voor Rudy Barbaix en Christel Dewaele, reders van de O.191 Romy, waar hij al zestien jaar voor werkte. Andy was op dat moment netten aan het verslepen. Nog steeds is niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

Pas getrouwd

Het ongeval gebeurde op het moment dat Andy besloten had om wat gas terug te nemen. Hij zou nog een viertal dagen per week werken en daar had hij een goede reden voor. In februari was de visser immers nog getrouwd met zijn Filipijnse vrouw die hij daar had leren kennen. Binnenkort zou alles in kannen en kruiken zijn om zijn vrouw naar België te laten overkomen. Eindelijk zouden Andy en zijn echtgenote kunnen genieten van elkaar. Het mocht echter niet zijn. Twee maanden na zijn huwelijk sloeg het noodlot toe.

Wachten nog steeds op autopsieverslag

Twee jaar na het ongeval zijn er nog steeds vragen. “We weten vooralsnog niet wat er nu precies gebeurd is en we zijn twee jaar verder”, zegt Christel. “We wachten nog steeds op het autopsieverslag. Ondertussen raakte bekend dat er balustrades geplaatst zullen worden aan de kade en daar zijn we wel blij om. Dan is de dood van Andy niet helemaal voor niets geweest. We blijven aan Andy en zijn familie denken. Hij was een harde werker en zal nooit vergeten worden.”