Oostendse postbodes tevreden over vergroening vervoermiddelen: “Niet meer terug naar vroeger”

Met 50 groene vervoersmiddelen zorgt Bpost voortaan voor minder CO2-uitstoot en minder autoverkeer in de binnenstad. En voor tevreden postbodes. “We willen niet meer terugkeren naar hoe het vroeger was”, zeggen ze.

De postbedeling in Oostende bestaat uit 50 rondes, uitgevoerd door 70 postbodes. “De brieven en pakjes worden sinds kort alleen nog maar bezorgd met duurzame vervoersmiddelen”, zegt Fanny Mindombe van Bpost. “Dat gebeurt met 35 elektrische bestelwagens en met 15 elektrische fietsen met aanhangwagens. Dat aantal wordt nog uitgebreid naar 19. Ook postbodes die zich met de wagen verplaatsen, laden hun brieven op bepaalde plaatsen over in E-bikes. Ze beschikken over 42 laadpunten. Onze volledige vloot is groen.” Het Oostendse model willen ze tegen 2025 uitrollen in 20 grootsteden, maar directe plannen om ook de postbedeling in de buurgemeenten zo te organiseren, zijn er niet. “Brugge en Kortrijk volgen zeker ook nog.”

Microhub

“Oostende is een emissievrije zone. Dat betekent dat we alle brieven en pakjes leveren op een duurzame manier. Maar het kan nog beter. Om van een echte eco-zone te spreken, moeten er meer dan de bestaande 20 punten zijn waar mensen pakjes kunnen afhalen”, zegt Fanny Mindombe. Bpost vermijdt ook over- en weerrijden naar het sorteercentrum op Zandvoorde : in de Koninginnelaan is er een plaats waar brieven en pakjes tijdelijk opgeslagen worden.

© PETER MAENHOUDT

Claudia: “Veel pakjes in winkelstraat” Claudia Poldervaart is al 23 jaar postbode : “Ik heb een vaste ronde in de Kapellestraat. Vroeger deed ik een krantenronde en later werkte ik met de auto. Ik bracht ook lang de post rond per gewone fiets. Sinds een tweetal jaar werk ik vanop mijn E-bike met trailer. Het is de bedoeling dat ik die ergens achter laat en de verplaatsingen te voet doe, maar dat is niet mogelijk. Ik heb de winkelstraat en er zijn te veel pakjes waardoor ik mijn trailer overal moet meenemen. Eigenlijk valt het heel goed mee.”

© PETER MAENHOUDT

Jonathan: “In alle vroegte met 200 kranten op de baan”

Jonathan Borguet heeft zijn vaste ronde op de Elisabethlaan : “In alle vroegte post ik met de wagen 200 kranten. Dat doe ik het liefst, want het is lekker rustig op de baan. Daarna volgen een 50-tal pakjes met de wagen en nadien doe ik 500 brieven per fiets. Ik heb nog met een gewone fiets gereden, maar vindt de E-bike en elektrische wagen beter.”

© PETER MAENHOUDT