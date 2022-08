Oostendse politie weert 21 amokmakers uit uitgaansbuurt met plaatsverbod

Na enkele opstootjes in de Oostendse uitgaansbuurt de voorbije weken stelde de politie 21 plaatsverboden op tegen onruststokers. Het gaat daarbij om steeds dezelfde personen die telkens opnieuw overlast veroorzaken. Zij zijn een maand lang niet welkom in de uitgaansbuurt. Plaatsverboden zijn prima stok achter de deur tegen zij die elke keer opnieuw de openbare orde in het gedrang brengen.

“Het blazoen van de Oostendse uitgaansbuurt werd de afgelopen jaren flink opgepoetst”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Maar we blijven waakzaam voor verschillende vormen van overlast en specifieke problemen. De politie stelt zich steeds aanspreekbaar op in de buurt van de Langestraat en springt bij waar en wanneer nodig. Helaas stellen we vast dat een beperkt aantal personen regelmatig opnieuw keet schopt. Die pakken we met de plaatsverboden meteen aan.”

Wie een plaatsverbod krijgt, mag een maand lang een bepaalde zone niet betreden op straffe van bestuurlijke opsluiting en een GAS-boete. Ook de wijk Hazegras, fuiven, evenementen en strandbars zijn dan verboden terrein. “Deze zomer stelden we 21 plaatsverboden op naar aanleiding van schermutselingen in de uitgaansbuurt. Eerder dit jaar, in april, vaardigden we al twee gelijkaardige verboden uit”, zegt korpschef Philip Caestecker.

Voor de volledigheid: in 2019 werden 23 dergelijke verboden uitgevaardigd tegen zeventien personen, in de zogenaamde coronazomers 2020 en 2021 waren er respectievelijk negen plaatsverboden en één plaatsverbod. Een plaatsverbod kan nog twee keer verlengd worden met telkens één maand.

“Of zo’n verbod het overlastprobleem niet verlegd? Neen”, is de korpschef duidelijk. “Het gaat steevast om individuen die specifiek in de uitgaansbuurt confrontaties en conflicten opzoeken.”