Oostendse politie neemt nieuwe motoren in gebruik

Politie Oostende neemt vijf nieuwe BMW-motorfietsen van het bekende type R1250RT in gebruik. De vorige voertuigen waren na intensief gebruik aan vervanging toe.

Politie Oostende werkt al sinds de jaren ‘70 onafgebroken samen met één en dezelfde BMW-dealer, namelijk het lokale familiebedrijf M&M Inghelbrecht. Het Oostendse korps telt op vandaag negen motorrijders: vier op de dienst verkeer en vijf bij de interventieploegen. Volgend jaar zou de groep uitbreiden naar 13 personen. Alle motards tellen ettelijke tientallen jaren rij-ervaring en patrouilleren zowel in de zomer- als wintermaanden.

Intensief gebruik

“De motorfietsen worden heel intensief gebruikt. Bijvoorbeeld: om naar een interventie te gaan, moeten onze mensen soms met een koude motor meteen volle bak vertrekken. Na tests met verschillende motoren in het verleden, bleek het Duitse merk hier het best tegen bestand. Ook voetsteunen die schrapen over de grond bij scherp bochtenwerk en hevig gebruik van de remmen, zijn moeilijk te vermijden”, schetst korpschef Philip Caestecker de inzet van de voertuigen. “Na zowat 60.000 stevige kilometers en twee tot drie keer sneller dan bij particulier gebruik, moeten we dus onze motorfietsen vervangen.”

De investering bedraagt zowat 125.000 euro. Concreet gaat het over de nieuwste versie van de BMW R1250RT, die tegenover het vorige modeljaar een resem updates kreeg, zoals ledkoplamp, rondere neus, en groter en digitaal dashboard. “Bij het begin van de legislatuur kondigden we aan verder te investeren in politie. We houden ons aan die afspraak: op veiligheid van de inwoners staat geen prijs. We zijn blij dat deze al langer geplande investeringen nu plaatsvinden en dat we zo onze politie kunnen versterken”, kadert burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Vaste leverancier

Politie Oostende klopt voor deze investering aan bij de plaatselijke BMW-motorendealer M&M Inghelbrecht. “Dat doen ze al langer dan vandaag”, vertelt manager Björn Versluys. “Een duik in ons archief toont aan dat de Oostendse politie hier al sinds de jaren 1970 vaste klant is. Dat doet ons als familiebedrijf veel plezier. In 1961 startte Roland Inghelbrecht met zijn echtgenote een fietsenwinkel in de Vuurtorenwijk en al snel breidde het aanbod uit met bromfietsen en motoren. In 1979 nam hij z’n intrek in de huidige locatie langs de Torhoutsesteenweg.”

In 1997 namen dochter Martien Inghelbrecht en haar man Marc Versluys de zaak over van vader Roland. Intussen werken zonen Birger en Björn al enkele jaren in de zaak. (HH)