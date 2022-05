Oostendse politie haalt elke week 20 gevonden fietsen op

Op de gemeenteraad interpelleerde Michael Vanhee (Vooruit) over de fietsdiefstallengolf. Fietsstallingen in leegstaande panden en fietsboxen blijven niet evident om in te planten.

“Er zijn in de eerste vier maanden van dit jaar 29 fietsdiefstallen gebeurd tegenover 28 in heel het jaar 2012. Fietsstallingen in leegstaande panden en meer fietsboxen in de stad zijn een oplossing. De parking aan het station is blijkbaar een hotspot. Men zou er toch briefjes kunnen achterlaten bij niet gesloten fietsen”, zegt Michael Vanhee.

Korpschef Philip Caestecker : “Het totaal aantal diefstallen daalt wel van 597 in 2012 naar 375 in 2021. Maar in het station is er een negatieve evolutie wat betreft fietsdiefstallen. Veel fietsen zijn ook niet goed gesloten. Vorig jaar haalden we 1.041 achtergelaten fietsen op. Er zijn acties van gemeenschapswachten en we werken ook repressief. Soms treffen we bij een huiszoeking een grot van Ali Baba aan.”

Schepen Björn Anseeuw (N-VA): “Sinds 2019 werden 300 fietsnietjes geplaatst. Fietsstallingen in panden zijn niet evident. Zo hebben we gezocht in de buurt van de Lijnbaanstraat in het centrum, maar daar niets gevonden. Het moet werkbaar en betaalbaar zijn. Fietsboxen kunnen we niet overal op het openbaar domein plaatsen. Op de nieuwe stadsparking komen wel 200 plaatsen.”