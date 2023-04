Oostendse politie beleeft kalmere paasvakantie

Afgelopen paasvakantie voerde Politie Oostende precies 1.443 interventies uit van uiteenlopende aard. Dat aantal ligt lager dan bij de vorige paasvakantie: in 2022 ging het om 1.608 tussenkomsten. Het aantal nu ligt wel hoger dan in 2021 (1.333) en 2020 (1.400).

“Statistieken zeggen niet alles: ja, we blikken terug op een relatief rustig lentereces zonder buitensporige interventies, maar onze ploegen op het terrein hadden hoe dan ook hun handen vol. Gemiddeld genomen om en bij de honderd interventies per dag: dat is niet niks”, zegt korpschef Philip Caestecker.

“Een reden voor het lagere aantal tussenkomsten kan gevonden worden in een lager aantal (dagjes)toeristen. Het weer was wisselvalliger en bovendien is de vakantiekalender in Wallonië sinds dit schooljaar ook aangepast.” Zo vindt in Franstalig België het equivalent van de paasvakantie plaats van 29 april en tot 16 mei.

Opwarmertje

Voor Politie Oostende blijft het paasverlof een ‘opwarmertje’ voor de drukke zomervakantie. “Tal van geslaagde evenementen en een mooi aantal hotelreservaties gingen gepaard met een beheersbare drukte. Zo was het paasweekend een topper met hotels voor meer dan 90 procent geboekt, de algemene bezetting voor de vakantie lag rond de 75 procent”, geeft burgemeester Bart Tommelein mee. “Onze politiediensten zorgen bij zowel inwoners als toeristen voor een zorgeloze vakantie. Dit alles stemt ons optimistisch voor de komende zomer.”