Oostendse Orpea-rusthuis James Ensor op zwarte lijst Vlaamse zorginspectie

Het Oostendse Orpea-rusthuis James Ensor staat op de zwarte lijst van de Vlaamse zorginspectie. Het nieuws raakte bekend na onthullingen over een tekort aan zorg en bewoners die aan hun lot worden overgelaten. Albert Lagae (87) heeft een fulltime zorgkundige in dienst om zijn vrouw Marie-Jeanne te verzorgen, die in het Oostendse Orpea-rustoord verblijft. “Normaal zou dat niet nodig mogen zijn, maar het is een absolute must.”

Onthullingen over een tekort aan zorg en bewoners die aan hun lot worden overgelaten, brengen de commerciële rusthuisgroep Orpea in Frankrijk in nauwe schoentjes. Ook de Orpea-rusthuizen in Antwerpen en Oostende staan op de zwarte lijst van de Zorginspectie.

Personeelstekort

Op die zwarte lijst staan de rusthuizen die ‘verhoogd toezicht’ vragen. Voor Oostende gaat het om personeelstekort, een reeks kleinere overtredingen en een klacht van familieleden.

Marie-Jeanne Willems woont sinds 2016 in woon-zorgcentrum James Ensor op de Nieuwpoortsesteenweg. Het rustoord telt 124 luxekamers, maar daarvan staat een groot deel leeg. Albert telt er voor een eenpersoonskamer voor zijn vrouw maandelijks 3.700 euro neer.

Verschillende incidenten

“Daar heb je alleen de bakstenen en het uitzicht voor”, zegt de man boos. “De zorg is niet zoals het hoort te zijn voor een woon-zorgcentrum dat zegt dat het kwalitatieve zorg aanbiedt. Er zijn in het verleden al verschillende incidenten geweest.”

“Het gaat dan om verkeerde medicatie die net op tijd werd ontdekt, personeel dat zich vergist van bewoner en mijn vrouw een insulinespuit wou toedienen, urinezakken die niet vervangen worden, enzovoort. De lijst is lang.”

Soms uren wachten

“Daarnaast gebeurt het vaak dat er veel te weinig personeel aanwezig is. Vaak is er maar een persoon aanwezig voor het hele gebouw. Mijn vrouw moet soms uren wachten op hulp, vooral tijdens de nacht.”

Albert huurde een tijd geleden een zorgkundige in om voor zijn vrouw te zorgen. Naar eigen zeggen omdat de zorg in het woon-zorgcentrum te wensen overliet. “Mijn vrouw verdient de beste zorgen en net daarom hebben wij voor een luxerustoord gekozen”, duidt Albert.

Privézorgkundige ingehuurd

“Maar als die zorg niet geboden wordt zoals het hoort, dan moet ik een andere oplossing zoeken. Een meisje dat hier zelf ooit aan de slag was en ontslag nam, heb ik weer opgepikt, maar dan als privézorgkundige.”

“En ze doet dat uitstekend. Dankzij haar krijgt Marie-Jeanne de zorg die ze nodig heeft. Maar in principe zou dat niet nodig hoeven te zijn.”

Directie zoekt extra mensen

Volgens de directeur van het Oostendse woonzorgcentrum, Cindy Willem, dateren de meeste feiten die door Albert aangehaald worden, van voor zij directeur was. “Ik ben sinds een jaar actief als directeur van het woon-zorgcentrum”, zegt ze.

“Het is inderdaad zo dat de feiten die door Albert verteld worden, inderdaad gebeurd zijn. Ondertussen werken we hard aan de weg terug. Er is al meer personeel en we zijn op zoek naar extra mensen.”

Grote stappen vooruit

“De wet zegt echter dat we een verpleegkundige en een zorgkundige moeten voorzien van 60 tot 120 bewoners. Daar voldoen wij aan. De keuze om een extra zorgkundige aan te stellen door Albert is geheel zijn eigen keuze.”

“Maar ik wil toch graag zeggen dat we grote stappen vooruit hebben gezet en dat we hard werken om nog grotere stappen te zetten voor de toekomst.”