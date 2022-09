Oostendse Magnolia Tsogbé toont haar leven op sociale media: “Mijn vrolijkheid is toch wel mijn handelsmerk”

Magnolia Tsogbé is niet alleen door haar kleurrijke outfits maar ook door haar brede glimlach een opvallende verschijning in Oostende. Ze is actief op sociale media met een grappige blik op haar dag en maakte er als Social media marketing consultant zelfs haar werk van. “Mensen zeggen soms dat ik mijn hele leven op sociale media zet, maar dat is niet zo. Ik heb ook echt momenten van rust nodig en dan zet ik alles af.”

Je hebt je eigen marketingbedrijfje. Waarom heb je die stap gezet?

“Tijdens de lockdown heb ik me verdiept in sociale media. Ik begon na te denken over wat ik echt wilde doen. Ik was al heel actief op sociale media en wilde daar verder in gaan. Ik begon onder meer TikTok-filmpjes te maken en op enkele maanden tijd had ik 21.000 volgers. Ik maakte onder meer lip sync-filmpjes en bleek daar redelijk goed in te zijn want veel van mijn filmpjes gingen viraal. Ik zag er ook de bedrijfsmogelijkheden in en ik besliste om marketing bij te studeren in afstandsonderwijs. Een vriendin vroeg me intussen ook om de sociale media van haar kapsalon te verzorgen en daar kwam nog een winkel bij. Zo is Flourish by Magnolia geboren. Na de lockdown kwam er een hervorming in het Kursaal. Ik besliste om te vertrekken en de sprong te wagen. Dat was de beste beslissing ooit. De ene deur na de andere ging open.”

Je hebt ondertussen veel werk?

“Ik kan de opdrachten amper volgen. Het is heel spannend. Dit wereldje verandert constant, maar ik heb daar geen stress voor. Voor sommige marketeers verandert de sociale media wereld te snel, maar ik gebruik mijn creativiteit om leuke verhalen te maken die de mensen aanspreken. Mijn vrolijkheid is toch wel een beetje mijn handelsmerk. Mijn naam is ook een bloem. Ik steek dat ook in mijn business. Ik wil andere mensen graag helpen bloeien. Ik word vaak vergeleken met Whoopi Goldberg door haar rol in Sister Act. Ik ben het zonnetje in huis.”

Je bent enorm spontaan, is dat een pluspunt in het leven?

“Ik merk wel als ik ergens kom dat ik precies meteen wordt opgenomen in de groep. Dat is omdat ik zelf ook zo familiair ben. Dat heeft zeker te maken met mijn achtergrond, door alles wat ik meegemaakt heb. We hadden het niet breed thuis. We moesten veel zelf betalen al van jongs af, maar ik zag ook bij vriendinnen dat dat anders was. De mama van mijn beste vriendin is een beetje een voorbeeld voor mij. Zij was altijd heel vrijgevig naar ons toe. Ik heb het daar opgepikt om ook andere mensen een plezier te doen.”

Zijn er ook veel negatieve kanten aan?

“Ik ben veel teleurgesteld maar ik kies ervoor om positief te zijn. Je mag nog een mes in mijn rug steken, ik kies voor de aanpak: ‘Kill them with kindness’. Ik toon liever wat ze missen dan dat ik verlies wie ik ben. Als je verzuurd geraakt door de acties van iemand anders dan maak je enkel je eigen toekomst moeilijker. Je kan toch niet controleren hoe een ander doet tegen jou. Je hebt enkel je eigen acties onder controle. Dat is op alle vlakken zo. Ik zit nu wel in mijn ‘happy place’. Dat was op school vroeger wel anders. Ik werd gepest in het lager om mijn huidskleur, ik was wat dikker en kinderen kunnen heel gemeen zijn. Zo heb ik een dik vel gekregen en geleerd dat ik assertief moest zijn.”

Je bent enorm zelfverzekerd, hoe doe je dat?

“No shame, is letterlijk mijn motto. Ik heb een maatje meer maar ik zal me daar nooit voor schamen. Voor mij volstaat het als ik naar mezelf in de spiegel kan kijken en trots kan zijn op wie ik ben. Je mag ook eens onzeker zijn. Ik ben bijvoorbeeld sinds de pandemie wat aangekomen. In 2017 was ik enorm sportief. Ik was heel goed bezig, ik heb drie halve marathons gelopen. Ik kreeg toen echter corona en ik moest negen dagen in het ziekenhuis verblijven. Mijn longen waren aangetast en ik moest na drie maanden opnieuw op controle. Daar kreeg ik te horen dat ik astma had. Ik liep vroeger 10 kilometer per week en nu kon ik dat nu niet meer. Er kwam uiteindelijk 20 kilogram bij. Dat is heel confronterend, maar ik moest dat accepteren en wilde er niet alles door laten bepalen. Nu train ik opnieuw vier keer per week. Ik ben wel blij dat ik weer kan sporten voor mijn gezondheid.”

Deel je ook mindere momenten online?

“Ik probeer dat meestal met een twist te doen. Zo heeft een bij me onlangs in mijn poep gestoken. Ik heb daar een verhaal rond gemaakt. Ik was aan het werken met Peter De Clercq van Grill Masters en tijdens het filmen werd ik gestoken. Je hoort dat ook echt op die video en daarom heb ik het ook gewoon gepost. Toen mijn broer een zwaar ongeval had, heb ik dat ook gedeeld. Dat was een zware periode. Ik toon mensen wat ik wil dat ze zien. Veel mensen zeggen dat ik mijn hele leven op sociale media zet. Dat is niet waar. Ik heb ook echt momenten van rust nodig en dan zet ik alles af. Ik kan ook echt genieten van luieren in de zetel. Ik ben heel druk bezig en als ik beslis om niets te doen dan doe ik dat ook.”